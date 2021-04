VIDEO. Carmen Artigas: "La digitalització ha d’actuar com a dic de contenció de les desigualtats per a superar les bretxes"

La secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, ha destacat que la transició ecològica i la digitalització són les dues palanques transformadores que revolucionaran l’economia global i sobre les quals pivotaran bona part dels recursos del pla europeu de recuperació.

















En paraules d'Artigas, “la digitalització ha d’actuar com a dic de contenció de les desigualtats per a superar les bretxes territorials i socioeconòmiques". Per aquest motiu ha enfocat bona part de la seva intervenció a prioritzar les pimes com a destinatàries de fons per a la recuperació -“perquè són les que més esforç han de fer” – i a l’educació de la població espanyola en habilitats digitals,- “perquè el 43% de la població és analfabeta digital”-. Espanya destinarà un terç dels fons de recuperació a la digitalització, per sobre del 20% que marca la Comissió Europea.







Durant l’esmorzar virtual que periòdicament organitzen PwC i Foment del Treball amb rellevants personalitats de la vida econòmica de Catalunya i Espanya, Carme Artigas va fer referència als efectes que la pandèmia ha tingut en tots els àmbits de la societat.





Si bé es va referir a informes que apunten que la crisi sanitària ha accelerat en set anys els processos de digitalització, encara Espanya està ressagada. “Si l’economia digital fos un sector productiu, ara ja ocuparia la segona posició per darrere del de la construcció amb el 19% d’aportació al PIB. L’objectiu és que en dos anys creixi fins al 40%”.





QUÉ PASARÀ AMB LES PIMES?



L’objectiu de l'Estat és que en tres anys es faciliti l’accés als fons per a la digitalització a les pimes espanyoles amb més de 4.645 milions d’euros, dels quals el 80% -uns 3.000M€- han d’aconseguir a les microempreses perquè adoptin la tecnologia. Com a exemple va destacar que han d’incrementar la seva capacitat de captació de comerç electrònic del 10% al 25%. Per a això seran necessàries polítiques públiques que facilitin la capil·laritat dels recursos a favor de tot el teixit productiu.





ES PORTARÀ A TERME UN PLA NACIONAL DE COMPETÈNCIES DIGITALS



El segon gran objectiu serà el desenvolupament del Pla Nacional de Competències Digitals perquè si bé Espanya té una bona posició quant a infraestructures, 5G, xarxes de fibra òptica….”està ressagada quant a les competències digitals bàsiques de la població. “La infraestructura del talent és una necessitat urgent”, ha dit Artigas.





L’objectiu és que en els pròxims anys sigui possible que el 80% de la població adquireixi habilitats digitals bàsiques i la promoció d’especialistes a través d’una acció integral que abast a tot el sistema educatiu.





Carme Artigas també ha fet referència en la seva intervenció a la importància de l’actualització digital de l’administració pública a través d’un conjunt de reformes i inversions que redueixin els coll d’ampolla més freqüents que perjudiquen l’eficiència dels tràmits administratius.





L’impacte ètic que té tot el procés es gestionarà en un entorn “segur i de confiança”. S’ha referit en aquest punt a l’elaboració de la Carta de Drets Digitals, en el qual la secretària d’Estat està avançant i que va qualificar de “un document pioner a Europa que s’anticipi al debat global de l’humanisme tecnològic.