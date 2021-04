Més de 90 ONG s'uneixen per demanar a Maduro que cessi la "repressió" als veneçolans

Més de 90 ONG han unit les seves veus per carregar contra el "autoritarisme" a Veneçuela i reclamar la fi de la "repressió" de la societat civil, ja que han denunciat que els atacs "es tornen cada vegada més comuns" i temen que la situació s'intensifiqui amb la nova llei de registre per a organitzacions.





Nicolás Maduro @ep





La llei introdueix un concepte de "beneficiaris" que obre la porta a haver de revelar les identitats de víctimes i comunitats, "un clar esforç per monitorar i limitar el treball de les organitzacions independents de la societat civil" en opinió de les ONG signants, entre elles Human Rights Watch i altres moviments principalment d'Amèrica Llatina.





"Aquesta normativa és la més recent d'una sèrie d'accions implementades per a restringir i intimidar organitzacions de la societat civil, especialment dirigida a aquelles que reben suport de donants internacionals", han criticat, en al·lusió a una bateria de mesures que pretenen "potencialment criminalitzar "l'ajuda.





A aquest temor se suma una proposta per part de la Comissió de Política Exterior, Sobirania i Integració de l'Assemblea Nacional controlada pel chavisme d'una 'Llei de cooperació internacional', ja que anticipen "encara més restriccions" a l'hora d'accedir a fons procedents de l'estranger, tal com ja va passar amb una altra norma plantejada en 2015.





L'oficina de Drets Humans de l'ONU va denunciar al febrer "a l'almenys 66 casos d'intimidació, assetjament, inhabilitació i criminalització de periodistes, mitjans de comunicació, defensors dels Drets Humans, treballadors humanitaris, líders sindicals i membres o partidaris de l'oposició" des de setembre de 2020.





Les organitzacions signants de la carta han demanat per una part a les autoritats veneçolanes que "compleixin amb les seves obligacions jurídiques internacionals i cessin immediatament la repressió i l'assetjament contra la societat civil independent" i, per una altra, s'han dirigit a la comunitat internacional per que "doni suport activament a les organitzacions de la societat civil, defensors de Drets Humans, treballadors humanitaris, i altres activistes a Veneçuela, per assegurar que la seva persecució constant no s'enfronti a la indiferència".





"Veneçuela necessita urgentment una solució pacífica i democràtica a la crisi política, humanitària, i de Drets Humans que s'enfronta. Tal solució no serà possible sense una societat civil independent i activa per promoure-", han remarcat.