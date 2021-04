Espanya va perdre 106.146 habitants el 2020 i es queda amb una població de 47,34 milions

El total de persones inscrites en el padró continu a Espanya a 1 de gener de 2021 és de 47.344.649 habitants, segons l'Avanç de l'Estadística del padró continu. Aquesta xifra suposa una disminució de 106.146 persones (un -0,2%) respecte a les dades a 1 de gener de 2020, el seu major descens des de 2015 i coincideix amb la irrupció de la pandèmia, segons les dades provisionals donades a conèixer aquest 20 d'abril per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





Persones en una estació de FGC, a Barcelona @ep





D'aquest total, 41.936.827 tenen nacionalitat espanyola (el 88,6%) i 5.407.822 estrangera (el 11,4%). Aquesta última xifra és una dècima menys que l'any anterior i representa el primer retrocés després de tres anys a l'alça.





Les xifres que es publiquen aquest dimarts són un avanç provisional. Les definitives, un cop finalitzi el procediment per a la seva obtenció, i després de l'informe favorable de Consell d'Empadronament, s'elevaran a Govern abans de final d'any, per a la seva aprovació mitjançant Reial Decret, que serà publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE ).





Així, durant l'any 2020 el nombre net d'espanyols s'ha reduït en 79.815 persones (un -0,2%) i el d'estrangers ha disminuït en 26.331 (un -0,5%). Entre aquests últims, els pertanyents a la Unió Europea (UE-27) baixen en 37.870 (un 2,3%), mentre que els no comunitaris creixen en 11.539 persones (un 0,3%).





Aquest és el primer any en què la població total d'Espanya, inscrita al padró continu, disminueix després de quatre anys consecutius augmentant. La xifra d'espanyols baixa dels 42 milions que s'havien aconseguit per primer cop l'any passat. Pel que fa als estrangers, tot i que el nombre decreix, es manté per sobre dels 5,4 milions.





Per sexes, el 49,0% el total d'inscrits en el Padró són homes i el 51,0% dones. Entre els espanyols hi ha més dones (51,1%), mentre que entre els estrangers hi ha més homes (50,1%). Per lloc de naixement, el 84,6% de la població ha nascut a Espanya i el 15,4% a l'estranger. Per nacionalitat, el 94,3% dels espanyols ha nascut a Espanya, davant el 9,7% dels estrangers.





Per edats, el 15,1% de la població té menys de 16 anys, el 35,5% entre el 16 i 44 anys, el 29,7% té entre 45 i 64, i el 19,7% 65 anys o més. Per nacionalitat, les diferències més acusades en el percentatge d'edat entre espanyols i estrangers es donen en el grup de 16 a 44 anys. Així, el 33,1% dels espanyols es troba en aquest grup d'edat, davant el 53,9% dels estrangers.





L'EDAT MITJANA CREIX 4 ANYS AQUEST SEGLE





L'edat mitjana de la població inscrita en el Padró és de 43,8 anys. En el que va de segle XXI, l'edat mitjana ha augmentat 4 anys. La dels espanyols és de 44,7 anys i la dels estrangers de 36,6 anys (la dels ciutadans de països pertanyents a la Unió Europea és de 38,9 anys). Les edats mitjanes més altes entre les nacionalitats predominants es donen en els ciutadans britànics (53,6 anys), alemanys (49,4) i francesos (42,8). Per contra, les més baixes corresponen als ciutadans hondurenys (30,3 anys), pakistanesos (31,2) i marroquins (31,7).





Les comunitats autònomes més poblades a 1 de gener de 2021 són Andalusia, Catalunya i Comunitat de Madrid. Per la seva banda, les que tenen menys població són la Rioja, Cantàbria i Comunitat Foral de Navarra.





En l'últim any, la població empadronada ha disminuït en la majoria de comunitats autònomes i només ha augmentat en cinc d'elles. Comunitat de Madrid (34.297 persones menys), Catalunya (23.551 menys) i Castella i Lleó (13.637 menys) experimenten els majors descensos de població en termes absoluts entre l'1 de gener de 2020 i l'1 de gener de 2021, mentre que els majors augments de població es produeixen en Regió de Múrcia (6.687 persones més), Castella-la Manxa (2.571 més) i Cantàbria (1.403 més).





En termes relatius, els majors descensos de població es registren, juntament amb les ciutats autònomes de Melilla (-1,0%) i Ceuta (-0,8%), en Principat d'Astúries (-0,7%), Castella i Lleó (-0,6%), Comunitat de Madrid i Extremadura (totes dues amb un -0,5%). Per contra, Regió de Múrcia (0,4%) i Cantàbria (0,2%) presenten els majors augments.





BRITÀNICS I colombians, ELS CIUTADANS ESTRANGERS QUE MÉS CREIXEN





Els estrangers inscrits en el padró continu pertanyents a la UE-27 sumen 1.580.066. Dins d'aquests, els més nombrosos són els romanesos (639.261), els italians (256.115) i els búlgars (117.267).





Entre els estrangers no comunitaris, destaquen els ciutadans marroquins (869.661), els colombians (290.053) i els britànics (280.022).





Entre les principals nacionalitats, els majors augments durant 2020 es donen entre els ciutadans del Regne Unit (17.137 més), Colòmbia (17.003 més) i Veneçuela (8.505 més) i els majors descensos, entre els de Romania (28.117), Bolívia ( 7944) i Equador (7771).





En termes relatius, i entre les nacionalitats amb major nombre d'estrangers, els majors increments de població es registren entre els ciutadans del Regne Unit (6,5%), Colòmbia (6,2%) i Hondures (5,7%).





Per la seva banda, Bolívia (-8,6%), Equador (-5,9%) i Romania (-4,2%) presenten els majors descensos.





Per grups de països, els més nombrosos són els ciutadans de la UE-27, que representen el 29,2% del total d'estrangers. El segueixen els de l'Àfrica (22,1%).