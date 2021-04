L'assassí confés d'una nena a Vilanova: "Si hagués sabut que era una nena hagués parat"

L'home que ha confessat matar una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú ha declarat que ho va fer estant drogat i creient defensar-se d'un lladre que havia entrat a casa: "Si hagués sabut que era una nena hagués parat", ha contestat al preguntar-li si va notar la diferència de corpulència amb el suposat lladre.





Judici pel crim de Vilanova @ep





L'acusat, de 46 anys, que s'enfronta a una petició de condemna a presó permanent revisable, ha acceptat contestar l'interrogatori de la fiscal i ha explicat que va arribar a casa drogat, va seguir consumint cocaïna i es va adonar que la porta de pis estava oberta.





"No puc controlar la meva ment i el que se m'acut és anar a la cuina i agafar dos ganivets. No sé com explicar-ho. Estic traumatitzat per tot el que m'està passant, sento sorolls a la meva habitació i vaig cap allà amb un ganivet a cada mà. Obro la porta i em trobo una ombra. i vostès em diuen després que és una nena ", ha explicat sobre el moment en que va matar la menor.





Un cop al dormitori, ha explicat que la va agafar de coll creient defensar-se d'un lladre, i que no va recuperar la consciència fins molt més tard --després de quedar-se "totalment paralitzat" - i va recollir, va netejar el pis i es va dutxar, segons ell perquè el seu pare ho veiés en bon estat quan arribés.





La fiscal ha començat l'interrogatori preguntant-li per la relació que mantenia amb els seus pares abans del crim, atès que la defensa al·lega que estava "desestabilitzat completament" per la imminent mort de la seva mare, la mala relació amb el seu pare i la seva filla, i el consum d'alcohol i drogues.