El Parlament vetarà que Vox tingui un senador

La Junta de Portaveus de Parlament ha acordat aquest dimarts el repartiment dels vuit senadors de designació autonòmica que li correspon elegir a la Cambra catalana i ha decidit vetar Vox, de manera que tres seran de PSC, tres d'ERC i dos de Junts.





Reunió de la Taula de Parlament (EP)















Ho ha anunciat en roda de premsa el portaveu de Cs a la Cambra, Nacho Martín Blanco, i fonts parlamentàries han explicat a Europa Press que ERC, Junts, la CUP i els comuns han votat a favor d'aquest repartiment, mentre que el PSC- units, Vox, Cs i el PP ho han rebutjat.





ERC, Junts, la CUP i els comuns, que tenen majoria en aquest òrgan, han plantejat aquesta proposta de repartiment per evitar que el Parlament triï un senador de Vox i l'han emmarcat en el "pacte antifeixista" que van acordar al costat del PSC a l'inici de la legislatura, tot i que els socialistes s'han desmarcat d'aquesta qüestió.





Fonts parlamentàries han assenyalat que la fórmula utilitzada per repartir els senadors ha estat el 'sistema imperiali', un mètode emprat en sistemes electorals d'altres països, com en les eleccions d'Itàlia entre 1956 i 1991, i a Equador des de 2004.





Aquest mètode és una variant de sistema d'Hondt que beneficia els partits majoritaris i les fonts ja citades han assegurat que han optat per aquesta fórmula tenint en compte que el PSC, ERC i Junts tenien un nombre de diputats molt similar --els socialistes i republicans tenen 33 cadascun i Junts 32-- i lluny dels 11 de Vox, pel que veuen just que es prioritzi la representació d'aquestes tres formacions.





En la història de Parlament, el mètode de restes majors s'ha utilitzat en totes les legislatures per repartir els senadors, excepte en la IV i la X, que es va utilitzar la regla d'Hondt.





Aplicant aquests dos sistemes en l'actual legislatura a Vox li corresponia un senador: segons el mètode de restes majors li tocaven 2 al PSC, dos a ERC, dos a Junts, un a la CUP i un a Vox, i segons d'Hondt 03:00 serien de PSC, dos d'ERC, dos de Junts i un Vox.





En canvi, aplicant la fórmula 'imperiali' els tres principals partits surten reforçats i eviten que es designi un senador de Vox, ja que tres li corresponen a PSC, tres a ERC i dos a Junts.

La llei estableix que els senadors s'han de repartir de manera proporcional segons els resultats electorals, però no concreta quin mètode s'ha d'aplicar per fer-ho, per la qual cosa fonts d'ERC consideren que el repartiment que s'ha decidit no incompleix la llei, de manera que entenen que no es podria impugnar als tribunals.





El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ja va avisar la setmana passada en roda de premsa que acudiria als tribunals si es vetava a la seva formació de la designació de senadors, ja que considera que els correspon un per llei.