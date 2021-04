Vox recorrerà el veto al Parlament davant el TC

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha anunciat aquest dimarts que esgotaran totes les vies internes al Parlament perquè es reconsideri la decisió de la Junta de Portaveus de deixar a la seva formació sense senador de designació autonòmica i que, si es manté com és previsible, presentaran un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional (TC).





MÉS INFORMACIÓ El Parlament vetarà que Vox tingui un senador

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, en roda de premsa al Parlament el 20 d'abril de 2021 (EP)







En roda de premsa, ha titllat la decisió de la Junta de Portaveus de imperial estafa i ha assegurat que Vox no ha vingut a Parlament a "ballar a l'antull de separatistes i 'progres', sinó a plantar cara i a defensar" el que representen, i assegura que faran tot el possible per evitar que s'aïlli i discrimini Vox.





Garriga ha recordat que tradicionalment l'elecció dels membres que han de representar al Parlament al Senat s'ha fet per dos sistemes, el sistema D'Hondt i el de restes majors, i ha lamentat que ara "el consens antidemocràtic contra el que representa Vox hagi escollit una nova fórmula que trenca el costum "parlamentària.





"Aquest sistema es va aplicar a Itàlia el 1956 i a Equador en 2004. No hem trobat en cap altre país que s'estigui aplicant aquest sistema", ha recalcat, pel que ha sostingut que Vox demanarà que es faci justícia perquè tingui el senador que li correspon després dels resultats del 14F.





Finalment, ha assegurat que estan valorant també possibles accions penals per prevaricació, "per dictar resolucions que saben que són injustes", contra tots els membres de la Taula de Parlament que participin d'aquesta decisió, que ha titllat d'injusta.