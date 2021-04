ERC i Junts es reuniran de nou aquest dimarts per intentar arribar a un acord

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha explicat que es reuniran aquest dimarts amb Junts per seguir les negociacions per formar Govern, i ha insistit que "no hi ha esculls, impediments ni excuses" que impedeixin celebrar ja el ple d'investidura .





La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta (EP)









En roda de premsa a la Cambra, ha defensat la necessitat de convocar el més aviat possible el ple d'investidura, reiterant que no entendrien que anés més enllà de l'1 de maig, perquè "tot està a punt" perquè es pugui convocar.





"Aparentment no hi ha cap escull insalvable, i sí moltes necessitats per posar en marxa el Govern amb totes les seves capacitats", ha destacat Vilalta, que també ha celebrat que el Parlament hagi vetat que Vox tingui un senador de designació autonòmica respectant, segons la seva opinió , el reglament de la Cambra, la Llei de designació de senadors i el criteri de proporcionalitat.





"Les opcions que fomenten l'odi i les discriminacions no han de tenir cabuda a representar al Parlament de Catalunya que, si per alguna cosa es caracteritza, és per defensar drets com la llibertat i la igualtat d'oportunitats de totes les persones", ha sostingut.





Després de reivindicar que el veto de Vox ha estat possible per compromís "antifeixista" que van acordar ERC, Junts, comuns i la CUP, ha lamentat que el PSC es desmarqui del text.