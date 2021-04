L'Audiència Nacional accepta el processament de la família Pujol per organització criminal

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha confirmat la interlocutòria del jutge José de la Mata en què va proposar jutjar els membres de la família Pujol Ferrusola per delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra la Hisenda Pública i falsedat documental.





L'expresident Jordi Pujol i Marta Ferrusola (EP)















La Secció Tercera de la Sala Penal confirma íntegrament en una resolució amb data de 20 d'abril l'acte de passi a procediment abreujat dictat per l'instructor per a tots els investigats en aquest procediment, llevat de Carles Sumarroca Coixet, per a qui s'acorda l'arxiu de la causa, i de Mercè Gironés, a qui se li retiren dos delictes contra la hisenda pública.





"Els indicis --de delicte-- estan prou detallats en l'acte recorregut i es desprenen del que fins ara actuat en la fase d'instrucció a la qual aquesta resolució posa fi", apunta el tribunal per afegir que ara s'entra en la fase en la qual les parts han de demanar o l'arxiu, o noves diligències o presentar l'escrit d'acusació.





Repassant les al·legacions realitzades per la família Pujol en el seu recurs, la sala confirma la competència de l'Audiència Nacional i assenyala que, en relació al blanqueig de capitals, els actes nuclears es van realitzar a l'estranger --fonamentalment a Andorra-- mitjançant el moviment de fons en efectiu de diversos comptes oberts a l'estranger, de les que eren titulars diversos membres de la família Pujol. Comptes que segons l'acte recorregut van ser posades a nom de fundacions controlades per aquesta família.





Pel que fa a la qualificació dels fets com a associació il·lícita o organització criminal, la Sala confirma aquesta tipificació i indica que la resolució recorreguda relata una actuació "clarament concertada de tots els integrants de la família Pujol" consistent en l'obertura i tancament simultani de comptes bancaris a l'estranger, així com de moviments de fons entre elles, que indiciàriament obeeix a una estratègia orientada a ocultar el seu origen i que l'acte connecta amb operacions il·lícites determinades que van tenir com a conseqüència determinades resolucions de l'administració autonòmica catalana.