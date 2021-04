EMA dóna suport a la vacuna de Janssen i diu que la seva vinculació amb els trombes es dóna en casos "molt estranys"

El comitè de seguretat de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha conclòs aquest dimarts que el benefici-risc general segueix sent positiu a l'hora d'administrar la vacuna contra la Covid de Jannsen, tot i que confirma que s'ha observat "un possible vincle amb casos molt rars" de coàguls sanguinis inusuals relacionats amb les plaquetes baixes en sang, que serien els desencadenants dels trombes.





Vial de Janssen (EP)













Així, a l'igual que va fer fa dues setmanes amb la vacuna d'AstraZeneca, el comitè de seguretat de l'EMA (PRAC, per les sigles en anglès) conclou que s'ha d'agregar un advertiment a la informació del producte per a la vacuna COVID-19 Janssen i que aquests esdeveniments haurien d'incloure com a efectes secundaris molt rars de la vacuna.





Dimecres passat la companyia farmacèutica anunciava que retardava el llançament de la seva vacuna contra la COVID-19 a Europa, després de la paralització en Estats Units pels sis casos d'esdeveniments trombòtics en persones vacunades amb la seva injecció, després d'administrar més de 6,8 milions de dosis de la vacuna.





Hores després l'EMA assenyalava que el seu comitè de seguretat (PRAC, per les sigles en anglès) estava revisant també casos dels sis trombes ocorreguts als Estats Units després de l'ús de la vacuna COVID-19 de Janssen.





El tipus de coàgul de sang informat, trombosi de si venós cerebral (CVST), es va produir en la majoria dels casos en combinació amb nivells baixos de plaquetes en sang (trombocitopènia). Casos molt semblants als ocorreguts amb la vacuna d'AstraZeneca, els quals segueixen en estudi des de l'EMA, tot i que ja fa dues setmanes, després d'un estudi preliminar, va recomanar incloure aquests esdeveniments adversos en la llista d'efectes secundaris "molt rars" de la vacuna .





La vacuna COVID-19 Janssen és una vacuna per prevenir la malaltia per coronavirus 2019 (COVID-19) en persones majors de 18 anys. Està compost per un altre virus (de la família dels adenovirus) que ha estat modificat per contenir el gen per a produir una proteïna que es troba en la SARS-CoV-2. Destaca sobre la resta perquè s'administra en una sola injecció, encara que la seva eficàcia és menor en comparació amb el això, del 67%. Va aconseguir l'autorització de comercialització condicional per part de la Comissió Europea l'11 de març de 2021.