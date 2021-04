CaixaBank assegura que l'ERO és "necessari" per les duplicitats organitzatives de la fusió

L'entitat bancària ha assegurat aquest dimarts que l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a 8.291 persones plantejat "cal" i que es deu a motius productius i organitzatius donades les duplicitats i sinergies derivades de la fusió i les circumstàncies de mercat.







En un comunicat la direcció de CaixaBank ha comunicat que després d'un detallat anàlisi de les necessitats de la xarxa comercial i dels serveis corporatius, ha arribat a la conclusió que cal posar en marxa un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per a 8.291 contractes. Aquest procés es deu a motius productius i organitzatius, donades les duplicitats i sinergies derivades de la fusió i les circumstàncies actuals de mercat.









La direcció ha explicat que els criteris que s'aplicaran per determinar l'afectació de l'procés seran dos. El primer voluntariedad, com a criteri preferent, encara que sempre tenint com a límit màxim la quota d'excedent identificat en cada territori o àrea funcional i establint mesures que evitin el desequilibri generacional. Per aquest motiu, es planteja que el percentatge de persones treballadores majors de 50 anys que s'adscriguin voluntàriament a el pla de baixes no podrà superar el 50% de l'total de sortides.





I segon meritocràcia, com a criteri que s'aplicarà en segon terme, després de l'aplicació de la voluntarietat que garanteixi l'equilibri generacional.





Durant la reunió, s'ha plantejat també la proposta d'indemnització per a les extincions de contracte i s'ha traslladat el compromís de l'entitat amb un pla de recol·locació i acompanyament de totes les persones afectades per facilitar la seva incorporació i adaptació a un nou lloc de treball , que serà absolutament diferencial i de què es donarà més detall en pròximes reunions.





D'altra banda, la direcció ha presentat una proposta de canvis en les condicions laborals per avançar cap a un marc de condicions sostenible i unificat, independentment de l'entitat de procedència de cada empleat. Es tracta de la unificació de mesures relacionades fonamentalment amb aspectes complementaris de la remuneració i la previsió social, així com qüestions vinculades a la flexibilitat necessària per avançar en el model de negoci i mantenir la sostenibilitat de la xarxa rural.





Fins a l'entrada en vigor d'aquest nou marc, els empleats conservaran les seves condicions actuals. Un cop el nou marc estigui vigent, es pretén, com a norma general, que els empleats mantinguin la seva remuneració actual, tret que les noves condicions acordades suposen una millora, en aquest cas s'aplicarà amb la progressivitat que s'acordi. Aquestes noves condicions seran també les que s'aplicaran als nous empleats que es puguin incorporar en el futur.