Reoberta la investigació sobre els suposats sobresous en Podem

El jutge del cas 'Neurona', en què s'investiga el presumpte finançament il·legal de Podem, ha acordat reobrir la investigació sobre els presumptes sobresous que haurien cobrat la gerent i el tresorer del partit, Rocío Esther Val i Daniel de Fruits, respectivament, en qüestionar que la primera tingués competències per aprovar complements salarials.





Pablo Iglesias (EP)













El titular de Jutjat d'Instrucció Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha estimat un recurs de Vox contra la interlocutòria de l'11 de març en el qual va acordar el sobreseïment provisional de la causa en relació amb el presumpte delicte d'administració deslleial imputat a Val per implementar complements salarials i per l'abonament de les despeses per desplaçament tant a ella mateixa com a de Frutos.





Així, Escalonilla ha deixat sense efecte aquest sobreseïment temporal i ha ordenat noves diligències en les que cita l'ex gerent Pau Manuel Fernández Alarcón perquè declari com a testimoni el proper 21 de maig.





També ha demanat a Podem que lliuri els estatuts del partit de 2018; l'informe d'execució dels pressupostos de 2019, detallant les partides que reflecteixin els complements salarials; i les dades personals dels treballadors que van rebre esmentats plus.





FALTA DE CAPACITAT

L'instructor ha acollit l'argument plantejat per Vox que Val no tindria la capacitat d'establir complements salarials. El mateix Escalonilla ha explicat en el seu acte --al qual ha tingut accés Europa Press- que, si bé havia conclòs que la gerent sí que tenia aquesta facultat, "de la documental presentada cal arribar a conclusions diferents".





"En aquest sentit els certificats dels acords de Consell de Coordinació de Podem de data 17 i 24 d'abril de 2017 (...) acrediten que l'escala salarial va ser aprovada pel Consell de Coordinació a proposta de la gerent, el que indiciàriament acredita que aquesta última no tenia facultats per aprovar l'escala salarial i, per tant, cal entendre que per implementar complements salarials que alterin aquesta escala ", ha assenyalat el jutge.