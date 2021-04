Illa defensa la desescalada després de la primera onada: "Es va fer amb criteris de molta prudència"

L'exministre de Sanitat Salvador Illa ha defensat aquest dimarts que la desescalada de les mesures després de la primera onada de la pandèmia de COVID-19 a Espanya es va realitzar "amb criteris de molta prudència" i que en tot moment el Govern va seguir els consells científics .





Salvador Illa (EP)









"La desescalada es va fer amb criteris de molta prudència", ha ressaltat durant el 'webinar' 'Do Better connected', organitzat per EsadeGov amb motiu del primer aniversari del decret de l'estat d'alarma per la pandèmia.





Acompanyat de Nekane Murga, exconsellera de Salut de Govern Basc, Illa ha relatat les lliçons apreses durant la seva experiència en la governança de la pandèmia. En primer lloc, ha defensat que "mai hi va haver una discussió" en el si de l'Executiu sobre què prioritzar, si salut o economia.





"Estava clar que l'objectiu era salvar vides. La salut té un impacte en l'economia i l'economia és el primer determinant de la salut. No hi va haver en el Govern d'Espanya ni a les comunitats autònomes cap dubte al respecte. Calia actuar per salvar vides i tallar la pandèmia, amb aquests criteris es va actuar ", ha esgrimit.





Així, ha argumentat que el Govern sempre s'ha basat en l'evidència científica. "En la fase inicial de la pandèmia va haver alguns països d'importància rellevant que van optar per enfocaments d'immunitat de ramat. Nosaltres sempre adaptem tenir com a base de la presa de decisions la ciència i els experts en salut pública. En el cas del Govern, el centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i la Direcció General de Salut Pública ", ha afirmat.





En aquest sentit, ha reconegut que "el més difícil" en la fase inicial de la pandèmia era "la presa de decisions sense un escenari de certesa". "Però el pitjor era no prendre decisions, calia prendre-les. Els experts ens aconsellaven però em faig responsable de totes les decisions que vaig prendre al front del Ministeri. Sense escoltar-los a ells hauria estat molt més difícil", ha admès.





Sobre la presa de decisions, Illa ha reivindicat la figura del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), en el qual estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, com a òrgan de cogovernança de la pandèmia.





"Des d'aquest punt de vista, la gestió ha estat pensada. El CISNS s'ha revelat, sobretot des de la desescalada de la primera onada, com un autèntic òrgan gestor. Ha estat un òrgan de cogovernança amb més de 100 reunions i amb un nivell de complicitat entre els diferents gestors sanitaris molt alt ", ha afirmat.





Finalment, l'exministre de Sanitat, que va abandonar el càrrec a principis de 2021 per concórrer a les eleccions catalanes, ha agraït a la població espanyola la seva "actitud exemplar" durant la pandèmia. "Si en alguna cosa encertem va ser en tractar la ciutadania com adulta. Quan li demanes sacrificis tan importants com estar 100 dies confinats en els seus habitatges i li demanes que tanqui el seu negoci, la gent té dret a conèixer per què l'hi demanes i en base a quina informació ", ha detallat.