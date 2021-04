Darias creu que els contagis començaran a remetre a finals d'aquesta setmana

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha comentat que, previsiblement i segons les dades que maneja el seu departament ministerial, a finals d'aquesta setmana començaran a remetre el nombre de contagis per coronavirus a Espanya.













Una sanitària amb una dosi de vacuna (EP)





"L'increment de casos observats en les últimes setmanes comença a estabilitzar-se i esperem que aquesta setmana comencin ja a remetre o, al menys, s'arribi al pic màxim d'ascens de transmissió", ha recalcat la ministra durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat de Senat.





Aquest dilluns les comunitats autònomes van notificar 21.071 nous casos de COVID-19, 2.218 d'ells diagnosticats durant el cap de setmana, el que va elevar a 3.428.354 la xifra total de persones infectades de Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. A més, la incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 230,54.





"La possible estabilització de la transmissió està sent possible gràcies a l'esforç que estan fent les comunitats autònomes, al fet que els ciutadans estan aplicant les mesures de precaució ja que la vacunació està progressant adequadament", ha sentenciat Darias.





MILLORA DEL SNS, ESPECIALMENT DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Dit això, durant la seva compareixença a la cambra alta, i a l'igual que ho va fer al Congrés dels Diputats, la ministra de Sanitat ha anat desgranant les principals línies en què va a treballar el seu departament ministerial, entre les quals destaca la millora de sistema d'Atenció Primària, la salut digital, l'abordatge de la cronicitat o la posada en marxa de l'estratègia de salut mental.





"La prioritat del Ministeri és reforçar i ampliar les capacitats del Sistema Nacional de Salut (SNS) de manera que, més enllà de la pandèmia, serà el nucli de la política sanitària de Govern. Per assolir-lo, ens proposem reforçar la capacitat assistencial, preventiva , d'equitat, cohesió, de desenvolupament professional, d'intel·ligència sanitària i d'adaptació i resiliència ", ha recalcat Darias.





Altres mesures que Darias s'ha compromès a realitzar passen treballar en la lluita contra el tabaquisme i el consum d'alcohol en menors; el reforç del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut; el reforçament de les plantilles dels professionals sanitaris; la posada en marxa del Centre Estatal de Salut Pública; crear un dipòsit estratègic de medicaments crítics; o consolidar els informes de posicionament terapèutic.





LLEI PER L'EQUITAT, UNIVERSALITAT I COHESIÓ DEL SNS

La ministra ha informat també que es comptarà amb l'eina normativa de la Llei de Mesures per a la Equitat, Universalitat i Cohesió del Sistema Nacional de Salut, l'esborrany d'avantprojecte estarà a punt el segon trimestre del 2021.





"A més de garantir l'accés universal a la protecció de la salut, està ideada per reforçar la capacitat d'equitat i cohesió del sistema", ha explicat la ministra respecte a aquesta normativa, destacant que també tindrà com a objectiu evitar la incorporació de nous copagaments sanitaris , "a imatge i semblança dels establerts per als medicaments", en prestacions com, per exemple, el transport sanitari no urgent i els productes ortoprotètics.





Aquesta mateixa normativa, ha prosseguit Darias, introduirà la incorporació i la participació efectiva dels pacients en els òrgans de governança del Sistema Nacional de Salut i incorporarà una modificació del Fons de Garantia Assistencial, amb l'objectiu de fer viable el seu desenvolupament reglamentari. "És, per tant, una llei per garantir la plena universalitat, enfortir la cohesió i aprofundir en l'equitat de l'Estat del Benestar", ha subratllat la ministra de Sanitat.