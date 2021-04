Díaz Ayuso ve a salvar també a Espanya

Les eleccions en la Comunitat de Madrid s'han convertit en un tema no només dels madrilenys, sinó en un tema d'Estat. Així ho estan demostrant els candidats i els seus respectius partits polítics. No només està en joc governar la comunitat de Madrid, ara en mans de PP -també era de Ciutadans fins que els van fer fora i amb el suport de Vox -, sinó el lideratge del PP. També tenim la implicació directa el president Pedro Sánchez a la campanya de Gabilondo i el salt sense coixí de Pablo Iglesias com a candidat d'Unides Podem. No són poques les coses que estan en joc.





Isabel Díaz Ayuso té com a cap de gabinet a Miguel Angel Rodriguez, un home que va començar amb José María Aznar com a cap de premsa, entre altres coses, i va arribar a ser secretari d'Estat de Comunicació. Un personatge totpoderós i visceral com ha demostrat en els seus tuits -per cert esborrats ja- en què insultava a tot aquell que es posava per davant. A la líder de Ciutadans li "va dedicar" una frase molt feminista: "Arrimadas és atractiva com femella jove. Políticament és inconscient ". Ell és autor intel·lectual dels discursos incendiaris d'Ayuso que ella completa amb aquesta xuleria que li tira quan se surt del guió i posa dels nervis als seus companys de Gènova, que es veuen venir la que els espera si es compleixen les prediccions de les enquestes. Encara que com diuen molts, "no es pot vendre la pell de l'ós fins que no s'hagi caçat".





Isabel Díaz Ayuso @ep





Sense cap dubte les píndoles que va deixant la senyora Isabel no deixen indiferent a cap: uns riuen i altres s'enfaden de valent. La seva primera afirmació va ser "Espanya me'n deu una, hem tret a Pablo Iglesias de, a Moncloa", La seva obsessió li ha arribat a dir que el seu triomf traurà a Sánchez de Moncloa. Deixarà també fora de Moncloa al seu company Pablo Casado? A aquest pas està clar que si. Les seves ambicions es centren a Madrid, però Moncloa també està ubicada en aquest Madrid d'Ayuso que vol preservar com "conservadora" que diu ser. "Jo sóc addicta al fum dels cotxes. L'olor de la gasolina, l'asfalt... Tot això m'encanta, m'encanta... ", és una altra de les moltes frases que ha arribat a dir al llarg del seu curt mandat. Amb tanta incontinència verbal, amb la seva falta de modèstia i amb el seu "fidel" escrivent i agitat Rodríguez, al llarg de la campanya que oficialment ha començat -porten mesos en ella- la ciutadania va poder escoltar moltes de les seves frases que no van a deixar ningú indiferent, com el seu eslògan "comunisme o llibertat" que s'ha quedat finalment en llibertat. Més curt i "contundent".





Que Ayuso s'està treballant la campanya ningú ho dubta. Tampoc es pot dubtar que el seu ego s'ha pujat a la Torre de Cristall, que diuen és l'edifici més alt de la capital, i des d'aquesta altura es creu la salvadora d' Espanya a la qual ella està disposada a rescatar del govern socialcomunista . És la seva veritat i el maldecap de Casado ... En fi, com deia Camilo José Cela: "El dolent dels que es creuen en possessió de la veritat és que quan han de demostrar-ho no encerten ni una"