El fiscal de TS Javier Zaragoza renúncia com a reforç de Antidroga a Camp de Gibraltar

El fiscal de Tribunal Suprem Javier Zaragoza ha presentat davant la fiscal general de l'Estat, Dolors Delgado, la seva renúncia "irrevocable" al càrrec com a reforç de la Fiscalia Antidroga per al Camp de Gibraltar després de la polèmica generada pel seu nomenament. L'Associació de Fiscals va anunciar la seva intenció de recórrer la designació davant del Tribunal Suprem.





El fiscal Javier Zaragoza (EP)













Així ho exposa Saragossa en un escrit amb data d'aquest dilluns en què explica que "fa escassos dies" ha conegut la intenció de l'associació majoritària en la carrera fiscal de recórrer el Decret de 15 de març de 2021 de la fiscal general al que designava al fiscal de Sala per a aquest càrrec.





Aquest recurs se suma a la impugnació de l'esmentat decret per part del fiscal en cap Antidroga, José Antonio Noreña, que va al·legar que Delgado havia fet el nomenament sense consultar prèviament i que va denunciar que la designació generava un solapament de les funcions de coordinació que té encomanades la Fiscalia Especial Antidroga. La impugnació va ser rebutjada.





Delgado ha acceptat la renúncia, segons consta en un escrit en el qual recorda que l'elecció del fiscal Saragossa per a aquest càrrec de reforç de la lluita contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals a l'àrea territorial del Camp de Gibraltar i zones limítrofes es va deure al seu "alta especialització" i "dilatat bagatge" en aquestes matèries.





El fiscal del Suprem recorda en la seva carta de renúncia que les tasques encomanades sempre serien "en cooperació i sense detriment de les funcions que legalment competeixen a la Fiscalia Antidroga i altres fiscalies provincials i / o d'àrea".





De fet, apunta que va semblar quedar "meridianament clar" que aquest "suposat solapament de funcions" no s'anava a produir en la reunió que va convocar Delgado el passat 9 de març en la qual va estar present el mateix Noreña, a més de la fiscal superior de Andalusia, dels fiscals delegats Antidroga de Cadis, Camp de Gibraltar, Huelva i Màlaga i del fiscal en cap d'àrea d'Algesires.





Amb tot això, Saragossa destaca que va acceptar la proposta de Delgado per a la delegació en el Camp de Gibraltar "en el convenciment que, lluny de generar polèmica, podria exercir amb esperit constructiu i integrador de les tasques de reforç que m'eren encomanades, sempre amb l'exclusiu propòsit de col·laborar lleialment amb els òrgans del Ministeri Fiscal encarregats d'aquestes tasques i contribuir a millorar-la qualitat de la resposta legal davant el problema que representa el narcotràfic organitzat en el Camp de Gibraltar ".





EVITAR EL "DANY INSTITUCIONAL"

Per això, per evitar una "situació que pot provocar un dany institucional irreparable per a la imatge i la credibilitat del Ministeri Fiscal", considera que ni "pot" ni "ha de" assumir el càrrec designat per la fiscal general. Tot això "per responsabilitat i per lleialtat a la institució", indica.





"És evident que portar als tribunals el meu nomenament --en al·lusió al recurs anunciat per l'AF davant la jurisdicció contenciosa-administrativa--, amb l'inconvenient afegit de col·locar sota el focus no només l'estructura i funcionament intern del Ministeri Públic, sinó també, pel que fa a mi, una trajectòria professional de 40 anys al servei del ministeri fiscal en responsabilitats especialment rellevants, no és el millor escenari per poder exercir amb eficàcia la comesa que m'ha estat encomanat ", afirma Saragossa.





Així, considera que, "en aquestes circumstàncies, amb un nomenament qüestionat internament i recorregut davant els tribunals", és "especialment complicat" complir amb la funció que li ha estat encomanada.





Saragossa assenyala també en el seu escrit que, des que va ser nomenat a mitjans de març com a reforç en el Camp de Gibraltar, ha mantingut diferents "contactes i converses", sense poder desplaçar-se fins allà per les restriccions perimetrals imposades per la pandèmia, amb els fiscals delegats Antidroga de la Província de Cadis i amb els més alts responsables de les unitats especialitzades de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Servei de Vigilància Duanera i del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO).





D'aquestes converses, Zaragoza assegura que ha comprovat que l ' "enorme càrrega de treball" que estan suportant els fiscals del territori demostra "la necessitat i la conveniència d'una implicació molt més proactiva i intensa dels òrgans especialitzats amb competència nacional en la investigació i persecució d'aquestes activitats criminals ".





Així mateix insta a valorar la possibilitat d'ampliar la plantilla de fiscals dedicats a la lluita contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals en l'àmbit territorial definit i la implantació de la "exclusivitat" en l'exercici d'aquestes funcions.





PRIM "LAMENTA" LA RENÚNCIA I PRENDRÀ les mesures necessàries

Per la seva banda, Delgado "lamenta" la renúncia i destaca en un escrit dirigit a Saragossa que el seu nomenament "va ser acollit amb veritable satisfacció" per associacions veïnals, Forces i Cos de Seguretat de l'Estat, sindicats policials i, fins i tot, la "quasi- unanimitat dels responsables del ministeri fiscal concernits i implicats directament en la lluita contra aquesta xacra que suposa el narcotràfic ".





La fiscal general explica en el seu escrit que la designació de Saragossa com a reforç de la Fiscalia Antidroga en el Camp de Gibraltar va venir motivada per la seva "preocupació i la de tota la institució" pel "increment" de les activitats delictives a la zona.





"Aquest fenomen criminal que a dia d'avui manté una indesitjable capacitat d'acció en aquesta zona geogràfica, amb els consegüents perjudicis per a la salut pública i l'ordre socioeconòmic, va fer necessari la necessitat d'arbitrar recursos per reforçar la presència i intervenció especialitzada del ministeri fiscal ", detalla Prim.





Amb tot això, "respecta" la decisió de Saragossa basada en evitar que la "imatge i credibilitat" de la Fiscalia pugui "veure deteriorada per estèrils polèmiques i l'oposició mediàtica de tercers" i informa que adoptarà "totes les mesures necessàries" per "acréixer" la intervenció del ministeri fiscal contra el narcotràfic.





"Potenciar l'actuació de la Fiscalia Especial Antidroga en la investigació i persecució d'aquestes activitats criminals i aconseguir la millora de les condicions en què les i els fiscals desenvolupen aquestes funcions en el Camp de Gibraltar seran prioritàries", assegura la fiscal general, que, a més, "posa en valor" el treball exercit pels fiscals delegats i unitats policials especialitzades en aquesta àrea territorial.