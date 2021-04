Janssen aixeca la suspensió d'administrar a Europa la seva vacuna contra la Covid-19, segons ha anunciat aquest dimarts la ministra de Sanitat, Carolina Darias, durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat del Senat.

Duque sobre suspensió de Janssen: "Uns quants dies de retard no significa res"

Vacuna Janssen (EP)

De fet, Darias ha assegurat que quan acabi a la cambra baixa va acudir a rebre les dosis que han arribat a Espanya d'aquesta vacuna, i ha informat que aquest dimecres començaran a repartir-se entre les comunitats autònomes.





Dimecres passat van arribar a Espanya 146.000 dosis d'aquesta vacuna, si bé han estat dipositades al magatzem central del Ministeri de Sanitat a causa de que la companyia decidís conservar les dosis de cada país i no utilitzar-les fins que es pronunciï el comitè de seguretat de la agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès), després que l'agència Americana del Medicament (FDA, per les sigles en anglès) paralitzés la seva administració.





Precisament aquest dimarts, l'EMA ha confirmat que s'ha observat "un possible vincle amb casos molt rars" de coàguls sanguinis inusuals relacionats amb les plaquetes baixes en sang, que serien els desencadenants dels trombes. Així, a l'igual que va fer fa dues setmanes amb la vacuna d'AstraZeneca, conclou que s'ha d'agregar un advertiment a la informació del producte i que aquests esdeveniments s'incloguin com a efectes secundaris molt rars de la vacuna.