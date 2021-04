El Govern destinarà 315.000 euros a Bolívia com ajuda humanitària després de la declaració d'emergència per Covid

El Govern ha acordat destinar 315.000 euros d'ajuda humanitària a la població de Bolívia després de la declaració d'emergència per la pandèmia de coronavirus.









La Paz, Bolívia (EP)





L'ajuda humanitària ha consistit en un lliurament de fons a l'Oficina d'Acció Humanitària, per a la compra a Espanya d'equips de protecció personal, així com les despeses de logística, inclòs el transport aeri des de Madrid a la Pau, en diversos vols comercials ( el primer dels quals es va realitzar el 7 de març). L'import total de l'actuació s'ha pressupostat en 315.000 euros.





L'Executiu precisa que a finals de gener de 2021, el Govern de Bolívia va alertar la comunitat internacional de la greu situació epidemiològica de COVID-19 i la consegüent saturació dels serveis sanitaris, evidenciat en un desproveïment de medicaments, equips de protecció individual i equipament sanitari en general.





Per això, va sol·licitar ajuda a la comunitat internacional a través del Mecanisme Europeu de Protecció Civil i per via bilateral a Espanya, amb indicació concreta de les necessitats més urgents a cobrir a conseqüència de la pandèmia.





Segons el Govern, Bolívia partia d'una situació de desavantatge respecte als seus països veïns a causa del seu baix nivell de desenvolupament i específicament per la seva falta de serveis de salut i personal sanitari, el que va incidir directament en el percentatge de morts a causa de la pandèmia (segons la Universitat Johns Hopkins, el país se situa entre els deu pitjors llocs a nivell mundial i el tercer a nivell de continent americà, havent-se registrat a finals de febrer de 2021 a les Unitats de Cures Intensives dels hospitals una mortalitat del 88 per cent).





A fi d'ajudar les autoritats bolivianes a pal·liar la greu situació sanitària derivada de la pandèmia, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) va resoldre atorgar un ajut humanitari d'emergència.