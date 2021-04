ERC i Junts no fan grans avenços i es plantegen crear grups de treball

ERC i Junts s'estan plantejant crear grups de treball en els pròxims dies per concretar el programa que hauria de tenir el pròxim Govern i avançar així en aquest àmbit de la negociació d'investidura, segons han explicat fonts coneixedores.





Pere Aragonès i Laura Borràs (EP)





Aquests grups de treball servirien per entrar al detall de l'acció de Govern en diferents matèries i estarien formats per membres dels dos partits experts en cada temàtica, com els que mantenen actualment ERC i la CUP per aprofundir l'acord que van aconseguir.





Els equips negociadors d'ERC i Junts s'han tornat a reunir aquest dimarts a la tarda al Parlament, en què ha estat la segona trobada formal d'aquesta setmana, sense constatar grans avanços.





Les fonts ja citades han assegurat que les dues formacions segueixen intercanviant-documents per anar avançant en la negociació, tant en l'àmbit programàtic com de l'estratègia independentista, una qüestió en què el paper del Consell per la República i l'òrgan de direcció estratègica segueix sent un dels principals esculls.





Encara no han entrat a debatre sobre l'estructura que hauria de tenir l'Executiu ni sobre el repartiment de carteres, i en els pròxims dies es preveu que ERC traslladi a Junts una proposta detallada amb l'estructura de la Generalitat i les competències de cada conselleria.