Espanya es manté en el lloc 29 de 180 en la Classificació Mundial 2021 de Llibertat de Premsa RSF

Espanya conserva la posició en la classicació Mundial de la Llibertat de Premsa 2020 de Reporters Sense Fronteres (RSF) i se situa en el lloc 29 d'una taula que integren 180 països, en un context de "polarització creixent i falta de transparència".





Així ho posa de maniesto l'informe que elabora RSF i que han presentat a Espanya el president de la secció espanyola, Alfonso Armada, i la vicepresidenta i corresponsal a Espanya de RSF Internacional, Edith R. Cachera. En la seva intervenció, Edith R. Cachera ha explicat que Espanya ha mantingut la seva posició, "en part, pel moviment de països limítrofs" a la classicació, i ha afegit que el 2020 la falta de transparència i el clima d'opacitat han afectat totes les institucions de l'Estat. Així, ha posat com a exemple les dificultats i obstacles que han trobat els periodistes per retratar en imatges "la realitat tràgica" de la pandèmia o l'arribada de migrants, així com les rodes de premsa sense preguntes o amb filtratge de les mateixes.





Segons l'anàlisi de l'organització, a Espanya la pandèmia de la Covid-19 "ha posat na tres anys de considerable violència física contra periodistes per part de la policia, però també de manifestants, sobretot en el marc del conflicte a Catalunya i per l'auge de l'extrema dreta (el partit VOX) ". Edith R. Cachera ha armat que a RSF el preocupa que Vox "agita l'odi" contra els periodistes i, sobretot, perquè és un partit que està en el poder. En aquest sentit, RSF sosté que "el clima de polarització que persisteix, i que fins i tot es intensifica en la vida política i en el posicionament dels mitjans de comunicació des de l'arribada a el poder de la coalició de PSOE i Unides Podem, està erosionant la confiança de la societat en els periodistes i reforça el discurs d'odi contra la premsa ".





En concret, apunta que "VOX insisteix en la seva estratègia d'estigmatitzar els periodistes 'enemics', endureix les seves maniobres d'assetjament a internet i d'intimidació, i prohibeix als periodistes la cobertura dels seus esdeveniments". D'altra banda, detalla que, "en l'últim any, els periodistes han criticat la falta de transparència" de el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el seu Govern, així com "l'hostilitat de Unides Podem i el seu líder, Pablo Iglesias, contra determinats mitjans i reporters ".





"La professió es va mostrar especialment preocupada per les rodes de premsa en què no era possible formular preguntes, o només preguntes validades prèviament per l'Executiu, per les mesures adoptades contra la desinformació i per les traves imposades als periodistes que cobrien l'arribada de migrants a sòl espanyol ", subratlla. A més, ha destacat que aquesta falta de transparència "es va veure agreujada per l'estat d'emergència, el confinament draconià i les ferotges restriccions aplicades a Espanya durant els primers mesos de la pandèmia". "Els periodistes han hagut de lluitar per cobrir la tràgica realitat dels hospitals i les morgues, així com per obtenir xifres fiables i coherents, sovint calculades de forma independent i sense ajuda de Govern", ha recalcat.

















SITUACIÓ EN EL MÓN

En termes globals, Reporters Sense Fronteres arma que les activitats periodístiques, que descriu com "la principal vacuna contra el virus de la desinformació", es troben total o parcialment bloquejades en el 73% dels països del món, segons aquesta última classificació, que recull que el periodisme "troba greus impediments" a 73, mentre que fa front a "obstacles" en altres 59, situacions en les que fa front a una situació "problemàtica", "difícil" i fins i tot "molt greu". L'ONG ha apuntat que durant l'últim any s'ha registrat un "palpable deteriorament" de l'accés i un augment dels impediments a la cobertura "per causa o amb el pretext de la crisi sanitària" a causa de la pandèmia de coronavirus. Així mateix, recull "una creixent dificultat perquè els periodistes investiguin i divulguin temes delicats, sobretot a Àsia i Orient Pròxim, encara que també a Europa".











RSF ha ressaltat que el baròmetre Edelman Trust 2021 revela una "preocupant desconfiança" de la ciutadania cap als periodistes, amb un 59 per cent dels enquestats a 28 països armant que creuen que els periodistes tracten d'enganyar de forma deliberada a el públic.







"El periodisme és la millor vacuna contra la desinformació", ha destacat el secretari general de RSF, Christophe Deloire. "Per desgràcia, la seva producció i distribució es veuen bloquejades amb massa freqüència per factors polítics, econòmics i tecnològics, i, en ocasions, fins i tot culturals", ha valorat.