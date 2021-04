El PP i Vox posen aquest dimecres el focus en Yolanda Díaz al Congrés després del seu ascens al Govern

El PP i Vox centraran aquest dimecres a la vicepresidenta tercera i titular d'Ocupació, Yolanda Díaz, el seu examen als ministres d'Unides Podem en el Ple de control al Congrés, tot això després de la seva asceso al Govern amb la marxa del líder de Podem, Pablo Iglesias. De fet, no hi ha cap altre interrogant per a la resta de ministres de el grup confederal.









Fins a la data, l'oposició solia dirigir a la titular d'Ocupació una pregunta o dues com a molt depenent de l'actualitat de la setmana, però el seu nou càrrec fer preveure un major control per part de la Cambra per ser actualment la veu de Unides Podem amb més poder a l'Executiu de coalició.





CANVI DE 'púgil'





La sortida d'Iglesiass de Govern per postular-se com a candidat a la Presidència de la Comunitat de Madrid va obligar la setmana passada al secretari general de PP, Teodoro García Egea, a canviar la que en aquest últim any ha estat la seva 'parella de ball'.





García Egea va estrenar en l'última sessió de control els seus duels parlamentaris amb Díaz, a la qual va preguntar per les dades d'atur, i a ella formularà també la seva pregunta en el Ple d'aquest dimecres, que versarà també sobre la desocupació.





"Com valora el Govern que el FMI prevegi que Espanya no recuperarà els nivells d'atur prepandemia fins 2027?", Diu l'interrogant registrat per García Egea per la vicepresidenta tercera, amb la qual previsiblement parlarà d'aquest però també d'altres qüestions.





Així va passar en el seu primer picabaralla parlamentari, en el qual el número dos del PP va recriminar a Díaz la seva filiació comunista i li va retreure que li importés "poc" com de malament ho estan passant centenars de milers de persones, mentre que la ministra defujo la bronca i es va limitar a recordar la xifra de desocupats dels governs de Mariano Rajoy i les votacions de PP contra totes els decrets de l'executiu per fer front a la crisi econòmica derivada de la pandèmia del Covid.





Però aquest dimecres Yolanda Díaz no només tindrà un nou 'cara a cara' amb el PP i, singularment amb García Egea, sinó que Vox també ha decidit reservar per a ella una de les seves preguntes de control. En concret, la secretària general de Vox al Congrés, Macarena Olona, vol que la ministra li digui "en què beneficia el mercat laboral la presència de l'extrema esquerra en el Govern".





SÁNCHEZ SERÀ BAIXA





Pel Ple d'aquest dimecres, el president de Govern, Pedro Sánchez, ja va comunicar la seva absència per estar participant a la Cimera Iberoamericana d'Andorra, per la qual cosa previsiblement en la sessió no estaran ni el líder d'el PP, Pablo Casado, que, com principal líder de l'oposició, té assegurada una pregunta a el cap de l'Executiu.





Sí estarà, però, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la qual la portaveu parlamentària d'el PP, Cuca Gamarra, demanarà comptes sobre per què l'Executiu "ignora" a el Consell d'Estat sobre la necessitat de promoure un pla b després de la fi de l'estat d'alarma.





Precisament en el pròxim Ple, previst per al pròxim 11 de maig, el PP té previst sotmetre a debat i votació una proposició de llei que inclou la seva alternativa a l'estat d'alarma, que conclourà dos dies abans, segons les previsions de president.





Sobre aquest assumpte, també preguntarà el PNB a la ministra de Sanitat, Carolina Darias. El seu diputat Josune Gorospe demanarà a Darias que reveli si el Govern està considerant un canvi de la postura respecte a les mesures que s'han d'adoptar a la finalització del vigent estat d'alarma. Aquest mateix dimarts, el portaveu dels nacionalistes bascos, Aitor Esteban, va demanar a Govern allargar l'estat d'alarma durant un període "encara que fos curt".





L'altre dels interrogants a Calvo es el dirigirà el portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros. "Com valora la situació general d'Espanya?", Resa l'enunciat de la pregunta genèrica per la qual ha optat el dirigent de Vox i que li servirà per parlar dels més diversos assumptes.