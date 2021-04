La Superlliga col·lapsa: els sis clubs anglesos es retiren de la competició

Florentino Pérez, el president de la Superlliga @ep





Els sis clubs anglesos que havien confirmat la seva participació en la nova Superlliga europea han fet marxa enrere aquest dimecres, amb prou feines l'endemà després d'haver-s'hi vinculat com a socis fundadors. Tots ells ho han anunciat de forma oficial --excepte el Chelsea-- després de l'adéu del Manchester City, el primer a fer-ho públic.





Al Manchester City se li han unit el Tottenham, el Manchester United, l'Arsenal, el Liverpool i el Chelsea, encara que aquest últim de moment no ho ha fet de forma oficial.





El Manchester City va ser el primer a signar el seu adéu a la Superlliga. Així ho va confirmar el club amb un breu comunicat. "El Manchester City Football Club pot confirmar que ha engegat formalment els procediments per retirar-se del grup que desenvolupa plans per una Superlliga europea", ha indicat a última hora d'aquest dimarts.





L'equip entrenat per Pep Guardiola ja va mostrar algunes reticències en el nou format a través del seu tècnic, que va qüestionar si la Superlliga segueix sent esport perquè deixaria d'existir "la relació entre l'esforç i la recompensa". Hores després va aprovar l'adéu de forma oficial mitjançant un comunicat als seus canals oficials.





LA UEFA





La notícia han estat ben rebuda pel president de la UEFA, Aleksander Ceferin. "Estic encantat de donar la benvinguda al City de nou a la família del futbol europeu. Han demostrat una gran intel·ligència en escoltar les moltes veus, sobretot els seus aficionats, que han explicat els beneficis vitals que el sistema actual té per a tot el futbol europeu", ha afirmat en un comunicat.

L'eslovè va celebrar que el líder de la Premier anglesa hagi tingut "valor per admetre un error".





"Però mai he dubtat que tinguessin la capacitat i el sentit comú per prendre aquesta decisió. El City és un actiu real per al futbol i estic encantat de treballar amb ells per a un futur millor per al futbol europeu", ha sentenciat.





D'igual forma, el Liverpool ha informat que la seva participació a la Superlliga "ha estat cancel·lada", mentre que l'Arsenal --amb un comunicat una mica més extens-- ha reconegut que la seva decisió d'abandonar la competició es deu a la resposta contrària dels seus afeccionats

.

"Mai va ser nostra intenció causar tanta angoixa, no obstant això, quan va arribar la invitació per unir-nos a la Superlliga --sabent que no hi havia garanties-- no volíem quedar-nos enrere per assegurar-nos protegir a l'Arsenal i el seu futur (...) No necessitàvem que ens ho recordessin, però la resposta dels seguidors en els últims dies ens ha donat temps per a una reflexió més profunda", indica el club 'gunner'.





Per la seva banda, el Tottenham, en paraules del seu president, Daniel Levy, ha demanat disculpes per "l'ansietat i el malestar" creat en els seus aficionats per la proposta de Superlliga. "Agraïm a tots els seguidors i les seves opinions considerades", explica l'entitat londinenca, mentre que el United diu que "baixa" de la Superlliga després d'haver escoltat "atentament" el govern, aficionats i tots els interessats.





Els 'red devils' van adoptar la decisió després d'haver escoltat les paraules del primer ministre britànic Boris Johnson. El primer ministre va dir que la iniciativa li semblava "una competició horrorosa, ridícula", als organitzadors de la qual els trauria "targeta vermella".





L'ADÉU DEL CHELSEA, ENCARA NO OFICIAL





Al mateix temps, el Chelsea també podria haver optat per retirar la seva participació de la Superlliga després de l'enèrgica protesta dels seus aficionats aquest dimarts, encara que encara no ha fet oficial el seu adéu a la competició.





Un nombrós grup de seguidors 'blues' van protestar contra la Superlliga a l'entorn de l'Stamford Bridge abans del partit davant el Brighton per mostrar un rebuig rotund al nou ordre del 'Vell Continent' i fins i tot impedint --durant uns minuts-- l'accés a l'estadi de l'autobús del seu equip.





A més, aquestes decisions han tingut com conseqüència la dimissió del vicepresident executiu del Manchester United, Ed Woodward, una renúncia que podria ser arran de la marxa enrere del Chelsea i el City.