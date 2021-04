A presó un lladre en llibertat condicional per robatoris a Terrassa i Montcada

Els Mossos d'Esquadra han detingut un presumpte lladre en llibertat condicional, de 49 anys i de nacionalitat espanyola, com a suposat autor de robatoris amb violència i intimidació en una joieria de Terrassa i cinc establiments de Montcada i Reixac, i després de prestar declaració el jutge ha ordenat el seu ingrés a la presó.





El detingut en un atracament





Va ser detingut el 13 d'abril amb la seva parella, de 39 anys i també espanyola, pel robatori el 31 de març en una joieria a Terrassa, on tots dos van entrar disfressats amb perruques i presumptament van amenaçar amb una pistola i un ganivet de grans dimensions a l' propietari de l'negoci ia una treballadora i van sostreure joies d'or, ha informat la policia catalana aquest dimecres en un comunicat.





Els investigadors van identificar els dos presumptes assaltants i van descobrir que ell acumulava multitud d'antecedents i es trobava en llibertat condicional per diversos robatoris amb violència --el seu condemna acabava en 2023--, i a més era un "conegut atracador" de la Unitat Central de atracaments dels Mossos.





El 13 d'abril, els agents van registrar el domicili del detingut, a Terrassa, on van trobar joies i altres objectes que podrien estar vinculats amb assalts.





Les unitats d'investigació de les comissaries de Terrassa i Cerdanyola van treballar en coordinació i van trobar que presumptament havia comès cinc robatoris violents més a comerços de la ciutat vallesana i Montcada i Reixac, amb el mateix patró d'actuació.





El primer es va produir el 29 de gener en una benzinera de Terrassa, on presumptament va amenaçar a una treballadora i es va emportar 4.083 euros; el segon el 7 de març a la mateixa localitat, on va usar una arma de foc i un ganivet i es va emportar 1.200 euros; els dies 15 i 17 de el mateix mes va robar en dos supermercats i l'últim, el 10 d'abril --tres dies abans del robatori a la joieria-- en un local de Montcada, on va entrar amb un ganivet i es va emportar 1.000 euros, segons els investigadors.





Els dos detinguts van passar a disposició judicial el 15 d'abril davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Terrassa, que va decretar presó provisional per a l'home i llibertat amb càrrecs per a la dona.