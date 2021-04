Derek Chauvin és declarat culpable de tots els càrrecs d'assassinat per la mort de George Floyd

L'agent de la Policia de Minneapolis Derek Chauvin ha estat declarat culpable de tots els càrrecs d'assassinat dels quals havia estat acusat per la mort del ciutadà afroamericà George Floyd, després de deu hores de deliberació del jurat del tribunal del comtat d'Hennepin, a Minesota.





Derek Chauvin @ep





Els dotze integrants del jurat popular han decidit que Chauvin és culpable d'assassinat involuntari en segon grau, d'assassinat en tercer grau i d'homicidi en segon grau per la mort de Floyd al maig de 2020, quan va pressionar amb el seu genoll el coll de la víctima durant més de nou minuts.





La condemna per homicidi involuntari en segon grau és una pena de presó de no més de 40 anys, mentre que la d'assassinat en tercer grau li pot suposar 25 anys més com a màxim entre reixes. La sentència per homicidi en segon grau no supera els deu anys i una multa econòmica de 20.000 dòlars (16.600 euros).





Després de llegir el veredicte, el jutge Peter Cahill ha anunciat que la sentència s'emetrà d'aquí a vuit setmanes, després d'analitzar els últims arguments de la defensa de Chauvin, que romandrà a la presó, i de l'elaboració d'un informe d'investigació, que serà posteriorment analitzat en una audiència prèvia.





MANIFESTANTS





La notícia ha estat rebuda amb goig per les desenes de manifestants que han estat a les portes del tribunal aquest dimarts i durant les més de dues setmanes que ha durat el judici.





"Aquest és un gran dia per al món. Finalment estem començant a veure-hi. Vam caminar amb els ulls ben tancats durant molt temps, però comencen a obrir-se avui. Per a mi significa que els meus amics i les persones que també han perdut éssers estimats ara tenen l'oportunitat de reobrir els seus casos", ha celebrat la parella de Floyd, Courteney Ross, informa CNN.





El germà de Floyd, Philonise Floyd, ha assegurat sentir-se "alleujat" de la declaració de culpabilitat. "Haurem de protestar, perquè sembla que aquest és un cicle sense fi", ha afegit en referència a un altre jove afroamericà, Daunte Wrigth, també mort presumptament a mans de la policia.





"El capítol de Dereck Chauvin pot estar tancat, però la lluita per la responsabilitat policial i el respecte per les vides dels negres està lluny d'acabar", ha valorat després de conèixer-se la sentència l'Associació Nacional per al Progrés de la Gent Negra (NAACP, per les seves sigles en anglès).





La NAACP ha remarcat la necessitat que el "sistema de justícia" nord-americà reconegui "les seves arrels supremacistes" i posi fi a "la immunitat qualificada", el principi legal que atorga als funcionaris immunitat enfront de demandes civils.





El moviment 'Black Lives Matter' ha assenyalat, d'altra banda, que malgrat que "històricament" el sistema judicial "ha fallat a les famílies negres", amb la decisió d'aquest dimarts "s'ha produït un petit pas cap a la rendició de comptes".





"Esperem que aquest veredicte de culpabilitat comenci a mostrar que la supremacia blanca no vencerà, que no té lloc en la democràcia, especialment en una que se suposa que ens garanteix la nostra llibertat per viure", assenyala.





"UN PRIMER PAS CAP A la JUSTÍCIA"





El fiscal general de Minesota, Keith Ellison, ha valorat que si bé "no es referiria com a justícia al veredicte, perquè la justícia implica una veritable restauració", considera que almenys és una "rendició de comptes, que és el primer pas cap a la justícia".





Per la seva banda, el governador de Minesota, Tim Walz, ha remarcat la idea destacada pels grups pels drets civils i ha assenyalat que només es poden evitar nous episodis com el de Floyd "a través d'un canvi sistèmic real" de les institucions.





"La tràgica mort de Daunte Wright aquesta setmana serveix com un recordatori dolorós que encara tenim molt més treball per fer. Massa persones negres han perdut, i segueixen perdent, les seves vides a les mans de les forces de l'ordre públic en el nostre estat", ha recordat.





"Hem de reconstruir, restaurar i reinventar la relació entre les forces de l'ordre i les comunitats a les quals serveixen. Hem d'abordar les desigualtats racials en tots els racons de la societat, des de la salut fins a la propietat de l'habitatge i l'educació", ha subratllat.





JOE BIDEN VEU "UN PAS ENDAVANT"





Després de conèixer el veredicte del jurat, el president nord-americà, Joe Biden, ha afirmat a Twitter que és "un pas endavant": "Encara que mai podrà fer que George Floyd torni, aquest pot ser un gran pas endavant en el camí cap a la justícia als Estats Units".





"Ningú hauria d'estar per sobre de la llei", ha afegit, tot i que ha defensat que, encara que "el veredicte d'avui envia aquest missatge", "no és suficient. "No podem aturar-nos aquí (...) Per aconseguir un canvi i una reforma reals, podem i hem de fer més per reduir la probabilitat que ocorrin tragèdies com aquesta", ha afirmat.





Tant Biden com la vicepresidenta del país, Kamala Harris, han ofert una roda en què ella ha instat el Senat a aprovar la Llei de Justícia en la Policia de George Floyd, després de condemnar "la llarga història de racisme sistèmic" al país.





No obstant això, ha afegit que "una mesura de justícia no és el mateix que una justícia igualitària". "Els homes negres són pares, germans, fills, oncles, avis i amics. I veïns" i les seves vides "han de ser valorades en el nostre sistema educatiu, sanitari, d'habitatge, econòmic, en el nostre sistema de justícia penal. En la nostra nació".





Harris ha conclòs que la injustícia racial "no és solament un problema de l'Amèrica negra o de la gent de color. És un problema de tots els nord-americans", que impedeix "complir la promesa de llibertat i justícia per a tots", informa NBC.





Segons el mandatari, la mort de Floyd "va ser un assassinat a plena llum del dia i va arrencar les ulleres perquè tothom veiés el racisme sistèmic" dels Estats Units. "Una taca en l'ànima de la nostra nació, el genoll en el coll de la justícia per als afroamericans", ha ressaltat.





Així mateix, Biden ha relatat una conversa que va tenir amb la filla de Floyd, Gianna Floyd, en la qual li ha transmès que el seu pare "va canviar el món", i que ha deixat un "llegat de pau".

També ha reaccionat al veredicte del jurat la presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi, qui a través de la mateixa xarxa social ha lamentat que "George Floyd hauria d'estar viu avui".





Amb tot, ha mantingut que "no va morir en va", ja que les peticions "de justícia de la seva família pel seu assassinat es van sentir a tot el món". "Hem d'assegurar-nos que altres famílies no sofreixin el mateix racisme, violència i dolor, i hem de promulgar la Llei de Justícia en la Policia de George Floyd".