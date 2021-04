El PP acusa el Govern de "menysprear" al Consell Estat

La portaveu de Grup Popular al Congrés, Cuca Gamarra, ha acusat aquest dimecres a el Govern de "menysprear", "riure", "ignorar" i "pontejar" a el Consell d'Estat i ha posat com a exemple els seus informes sobre els fons europeus o les seves recomanacions per adequar la legislació per no recórrer a l'estat d'alarma a la pandèmia del coronavirus.





En la seva resposta, la vicepresidenta de Govern Carmen Calvo ha rebutjat que l'executiu ignori el màxim òrgan consultiu de Govern i ha al·ludit a les ocasions "notables" en què el Govern de Mariano Rajoy "es desviava" dels criteris d'aquest òrgan. Dit això, ha deixat anar a Gamarra que a el Govern "no li suplanta cap òrgan" perquè surt "directament de les urnes".





Gamarra ha criticat llavors la "poca humilitat" de Govern i ha convidat a Calvo a agafar el 'pla b jurídic' que va plantejar el PP per legislar junts en comptes de "riure del Consell d'Estat, violentar la independència dels jutges i burlar-se de les institucions ".





INTERCANVI DE RETRETS TAMBÉ PEL CGPJ

De fet, ha subratllat que aquest mateix dimarts "la UE ha hagut de frenar en sec els seus intents d'atacar la independència dels jutges". I ha subratllat que el PP no ha pactat la reforma perquè "no són trilers" sinó que són "garants de la separació de poders".





Calvo ha preguntat llavors a el PP si es refereix "al Partit Popular del senyor Cosidó, que va dir que controlava a el Tribunal Suprem per darrere" i ha retret a el primer partit de l'oposició que "es negui a la seva renovació".





La vicepresidenta ha subratllat que "en termes generals assumeixen sempre els criteris del dictamen de Consell d'Estat" i ha criticat la "idea que té el PP sobre l'estat".





¿ "Vostès creuen que hi ha algun òrgan que pugui suplantar la legitimitat i les competències de Govern que surt de les urnes?", S'ha preguntat, per subratllar que "a el Govern no ho suplanta cap òrgan" perquè és el que "surt directament de les urnes ".