Sánchez, Macron, Costa, Piñera i Alvarado demanen un tractat internacional sobre pandèmies

Un tractat internacional sobre pandèmies que permeti una resposta més efectiva a les que de segur arribaran en el futur i sobretot molt més coordinada i solidària de la que hi ha hagut davant de la COVID-19. Aquesta ha estat la reivindicació clara i rotunda que han llançat un grup de cinc presidents, entre ells Pedro Sánchez, amb motiu de la Cimera Iberoamericana que se celebra a Andorra.





Sánchez ha participat al costat del primer ministre portuguès, António Costa, el president xilè, Sebastián Piñera, i el costa-riqueny, Carlos Alvarado, en un acte paral·lel que sota el lema 'Reformar i enfortir el sistema de salut mundial per a una millor resposta davant futures pandèmies ', que també ha comptat amb la participació excepcional del president francès, Emmanuel Macron.





Tots ells han coincidit que davant d'un problema global com la pandèmia, en un món globalitzat, només hi caben solucions multilaterals en què a més no quedi ningú enrere perquè cap país estarà fora de perill mentre tots no ho estiguin.





"No podem mirar al futur sobre la base de la improvisació que hem tingut aquest any, tant per a la prevenció de les pandèmies, com en la producció de vacunes i béns essencials", ha resumit Costa en la seva intervenció en defensa de l'esmentat tractat, una idea que va posar fa unes setmanes sobre la taula el president del Consell europeu, Charles Michel.





"És fonamental una cooperació global", ha subratllat el primer ministre lusità, que també ha posat l'accent en les cadenes de valor i com la producció de determinats béns, com ha quedat de manifest durant la pandèmia, han quedat concentrades en alguns països.





ACCÉS A VACUNES

En particular, diversos dels participants han cridat l'atenció sobre el problema de l'accés i la producció de vacunes. Així, el president de Costa Rica ha denunciat la "desigualtat numèrica abismal" que hi ha en l'accés, advertint que "per a una recuperació global enfront de la Covid no hi haurà seguretat global fins que estiguem tots vacunats".





En aquest sentit, ha previngut que mentre no hi hagi marcs de referència que garanteixin "no en el discurs, sinó en el fàctic, que no es quedi ningú enrere, la resposta no serà òptima". Per això, ha reclamat un tractat que contingui principis, que permeti una resposta coordinada i que hi hagi més igualtat entre països".





"No hi ha dret que alguns tenen dret d'assegurar la vacunació de la seva població i altres no el tenen", ha afirmat per la seva banda Costa, advertint que el seu país no estarà segur fins que no ho estigui també Espanya i que cap país pot mantenir seves fronteres tancades per sempre.





El primer ministre lusità ha reivindicat que igual que "el virus no té nacionalitat ni coneix fronteres, les vacunes tampoc tenen nacionalitat". Referent a això, s'ha mostrat partidari d'un "organisme internacional comuna de reconeixement de la seguretat de les vacunes i que puguin tenir una llicència global per a ser comercialitzades a tot el món". "Sinó perdrem aquest repte i això vol dir vides humanes que s'estan perdent perquè estem endarrerits en la producció" ", ha advertit.





NO POT HAVER GUERRES COMERCIALS PER LES VACUNES

"Totes les vacunes que demostrin la seva eficàcia i seguretat sanitària han de tenir llicència d'introducció al mercat, siguin produïdes a Europa, als Estats Units, a la Xina o a Rússia" ja que "tots som pocs per produir la quantitat de vacunes necessàries a escala global ". "No és admissible que hi hagi guerres comercials amb béns essencials com són les vacunes", ha recalcat.





Les vacunes, ha incidit Costa, han d'arribar abans que les noves variants i aquí és on entra un tractat internacional per a les pandèmies, perquè "en la propera que arribi, no sabem quan, el món estigui millor organitzat per poder fer-hi front" .





Per la seva banda, Sánchez també ha defensat la necessitat d'un tractat d'aquest tipus, incidint en què cal aprendre de les lliçons que deixa la pandèmia, començant per que "els governs no comptem amb instruments de prevenció" i ni d'anticipació, de Per aquest motiu en la fase inicial "ens manejàvem en la foscor", també perquè era un "virus desconegut".





El president del Govern ha posat l'accent en la fragilitat manifesta de la cadena de subministrament, com va quedar palès en la frase inicial davant la falta de màscares o respiradors, i també la manca d'informació i que alguns països optessin per no compartir-la.





En el cas d'Espanya, ha subratllat, des del principi es va optar per "obrir la porta" a l'OMS per a "compartir informació" sobre el que s'estava fent i també "aprendre del que l'OMS ens deia que estaven fent altres països ".





SÁNCHEZ I MACRON DEMANEN SOLIDARITAT

A més, ha deixat clar que "la solidaritat ha de ser una de les principals lliçons" d'aquesta crisi, un missatge en què ha coincidit Macron. El president francès ha defensat la necessitat de vacunar el màxim de persones possibles i ha apel·lat a la "cooperació vacunal", perquè de la cimera "no podem sortir sols". "Necessitem més cooperació i un multilateralisme més eficaç", ha recalcat.





El president xilè, al seu torn, ha apostat per reforçar la institucionalitat multilateral i un nou tractat que permeti fer front millor a futures pandèmies. A més, ha posat en valor com la comunió d'esforços de polítics i científics ha permès desenvolupar una vacuna en un temps rècord.





"La raça humana no és omnipotent", ha incidit Piñera, però "si s'ho proposa, sempre ha estat capaç de superar els obstacles que semblaven impossibles de superar". "Tant de bo el món que surti d'aquesta crisi sigui un món més solidari, tolerant, inclusiu i sustentat", ha confiat.