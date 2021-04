Marlaska a Vox: "Estarem a l'aguait perquè els menors estrangers no siguin assenyalats per feixistes com vostès"

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avisat aquest dimecres a Vox que tant ell com les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat estaran "a l'aguait" perquè els menors estrangers o les persones de diferent orientació sexual, de gènere o religiosa "no siguin assenyalats per feixistes" com els dirigents del partit que lidera Santiago Abascal.





Fernando Grande-Marlaska @ep





"Seguirem defensant els vulnerables, estarem a l'aguait perquè a aquests menors no acompanyats, perquè aquestes persones per diversitat de gènere, orientació sexual, ideològica, religiosa o de qualsevol índole no siguin assenyalats de manera alguns per feixistes com vostès ", ha assenyalat Grande-Marlaska.





El ministre ha respost d'aquesta manera a la sessió de control al Congrés al diputat de Vox Ignacio Gil Lázaro, que li ha retret que permetés la "violència de l'extrema esquerra" en l'acte que va celebrar aquest partit a Vallecas en la precampanya de les eleccions a la Comunitat de Madrid, avisant-li que no podia "escudar-" en les detencions posteriors que "acrediten la gravetat" del que va passar en l'anomenada 'plaça roja'.





Després de recordar que s'han querellat contra Grande-Marlaska pel dispositiu policial a Vallecas, Gil Lázaro ha qüestionat la neteja dels processos electorals al sostenir que el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, és el instigar de la violència contra Vox, comptant amb la complicitat de Govern de Pedro Sánchez, un Executiu de "vocació de bandes i mafiós".





"ENS VAN A TROBAR"





"Garantirem els processos electorals, que fins vostès puguin dir el que diuen, sempre que sigui en el marc de la Constitució i no generi ni incitin a la violència, a l'odi i a la discriminació", li ha contestat el titular de l'Interior.





Grande-Marlaska ha afegit: "Perquè aquí també ens van a trobar. Van a trobar a ministre i a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, perquè quan es posen l'uniforme, es posen l'uniforme amb els valors constitucionals, no amb els valors d'aquells governs que vostès troben a faltar de fa més de 40 anys ".





El ministre ha afegit que Vox "parla de pàtria sense drets fonamentals" i incitant a l'odi, sumant-se a les crítiques pel polèmic cartell electoral d'aquest partit en el qual es confronta als menors no acompanyats (Menes) amb les pensions dels avis .





"No respondrem mai a la seva violència amb violència, som més forts que el seu odi", ha respost Gil Lázaro, afegint que "parlen de pàtria, justícia social, democràcia i llibertat perquè milions d'espanyols saben que només els queda Vox davant l'assetjament de aquest Govern inútil, de vocació pandillera i mafiós ".





El diputat ha acusat Grande-Marlaska de "complicitat criminal amb la xusma de matons" que va anar a Vallecas "convocada" per Pablo Iglesias i ha assenyalat també a la televisió pública per "acusar-los d'anar a provocar" a aquest barri madrileny.