El Govern permetrà la mobilitat per tot el territori català a partir de dilluns

El Govern va anunciar dimarts la possibilitat de relaxar les restriccions a partir del pròxim dilluns 26 d'abril ja que les dades epidemiològiques estan millorant. Una de les mesures que es van plantejar era la de permetre la mobilitat per tot el territori català.





Un Mosso demana un justificant a un camioner (EP)





Segons han informat fonts de la Generalitat a 'El Periódico', el Govern finalment aixecarà el confinament comarcal, permetent als ciutadans circular lliurement per Catalunya a partir del 26 d'abril. D'aquesta manera, descarten les possibilitats que s'havien plantejat com el tancament per regions sanitàries.





Segons aquestes mateixes fonts, el Procicat no es planteja de moment ampliar l'horari de bars i restaurants.





"Si les dades es consoliden a la baixa, això podria comportar mesures de reobertura de la mobilitat", va explicar dimarts la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó.







La decisió serà anunciada oficialment entre aquest dimecres i dijous.