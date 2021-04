Joana Ortega i Marc Solsona es perfilen per liderar el PDeCAT

L'exvicepresidenta de la Generalitat i exdirigent d'Unió Joana Ortega es perfila com a nova presidenta del PDeCAT, acompanyada de l'actual portaveu del partit, Marc Solsona, com a secretari general, en el congrés que celebraran el 15 i 16 de maig, han explicat fonts de la formació .





Joana Ortega @ep





Segons ha publicat El Periódico, la que va ser la candidata del PDeCAT a les eleccions catalanes, Àngels Chacón, ha decidit finalment no presentar candidatura per encapçalar el partit, i substituir en el càrrec a David Bonvehí, i podria jugar un altre paper en la formació.





El congrés extraordinari del PDeCAT es va convocar després que el partit no aconseguís obtenir representació al Parlament després dels comicis del 14 de febrer.





Després d'aquests resultats, la mateixa Chacón va argumentar que els va faltar temps per explicar el projecte del PDeCAT i per tenir "veu pròpia", i que els va afectar la crida dels partits al vot útil i els missatges que advertien que no tenien possibilitats d'entrar a la Cambra catalana.





Malgrat això, el partit sempre ha reivindicat com a motors seva fortalesa municipal i la seva presència al Congrés, punts que s'emfatitzen de cara a abordar escenaris com el de les futures eleccions municipals, previstes per a 2023.