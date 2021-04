El BOE publica el decret perquè les CCAA ampliïn les ajudes a més sectors i a empreses amb pèrdues

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dimecres el Reial decret llei que permet a les comunitats autònoms estendre les ajudes directes de 7.000 milions d'euros a més sectors econòmics i a empreses que, de manera extraordinària, tinguessin pèrdues el 2019, fins ara excloses de les mateixes.





María Jesús Montero (EP)













El decret, aprovat ahir pel Consell de Ministres i que entra en vigor demà, atorga més flexibilitat a les comunitats autònomes per a incloure nous sectors especialment afectats en els seus territoris, com és el cas del calçat i del vi en algunes regions, i permetrà que empreses "viables" que hagin registrat pèrdues en 2019 a causa de "circumstàncies excepcionals" puguin accedir a aquestes ajudes.





Com a exemple de circumstància excepcional, el Govern apunta l'impacte de la fallida de Thomas Cook a les empreses turístiques, particularment a les Canàries i Balears, que ha pogut motivar pèrdues puntuals en 2019 a operadors turístics, que ara podran accedir a les ajudes directes.





La modificació inclosa permetrà a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla que, dins de l'assignació establerta per a cadascuna d'elles, puguin incloure com a beneficiaris d'aquestes ajudes a altres sectors, addicionals als 95 recollits en l'Annex I del primer reial decret llei aprovat, que s'hagin vist particularment afectats per la pandèmia.





EXTREMADURA I C-LM, PRIMERES COMUNITATS QUE HAN SIGNAT EL CONVENI

El Ministeri d'Hisenda va remetre divendres passat a les comunitats autònomes els convenis que regulen la col·laboració per posar en marxa els 7.000 milions d'ajudes directes, i els va demanar que tramitessin la signatura d'aquests convenis amb caràcter d'urgència.





Fins ahir, únicament Extremadura i Castella-la Manxa havien tornat els convenis signats i per tant, un cop rubricats per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, es remetran al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per a la seva publicació, de manera que puguin rebre els diners de manera "immediata" i treure les seves convocatòries per repartir les ajudes entre les empreses.





Hisenda, que va remetre els convenis divendres passat, s'espera que a mesura que avanci la setmana les comunitats segueixin enviant els convenis signats i, en cap cas, preveu que hi hagi regions que es despengin de les ajudes per no estar conformes amb el marc legal de les mateixes .





"Em semblaria una cosa escandalosa que alguna comunitat autònoma, per simple desavinença amb el text legal, furtés la capacitat que empreses del seu entorn puguin quedar-se sense rebre aquestes ajudes", va assenyalar ahir Montero en la roda de premsa de Consell de Ministres.





Segons s'estableix en el decret, Hisenda transferirà els recursos que corresponen a cada autonomia en un termini màxim de deu dies des de la signatura del conveni, llevat que les comunitats sol·licitin que el lliurament es faci en un moment posterior.





La línia, dotada amb 7.000 milions d'euros, canalitza ajudes directes a través de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla a autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia, els ingressos hagin caigut a l'almenys un 30% respecte a 2019 i estan condicionades al manteniment de l'activitat fins al 30 de juny de 2022.





Aquests ajuts tenen caràcter finalista i es poden emprar per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020, com a pagaments a proveïdors, subministraments, salaris, arrendaments o reducció del deute financer.





Els autònoms que tributen per estimació objectiva podran rebre fins a un màxim de 3.000 euros, i la resta d'autònoms i empreses entre 4.000 i 200.000 euros.





AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES

A més, el Govern també inclou en aquest nou Reial decret que avui publica el BOE una mesura per garantir liquiditat de les empreses i agilitzar els ajornaments i fraccionaments dels deutes no tributaris ni duaneres que es tramiten en les delegacions d'Economia i d'Hisenda.





És a dir, la mesura afectarà a deutes que es deriven del reintegrament o del reemborsament d'ajudes o de préstecs que es concedeixen per l'Administració General de l'Estat (AGE) i es distribueixen des de l'àmbit territorial a les delegacions corresponents.





També afectarà deutes la gestió recaptadora dels quals correspongui a les delegacions d'Economia i Hisenda o aquelles que es troben en període voluntari de pagament o que s'ajornen o es fraccionen prèviament.





Per a aquest tipus de deutes, s'ha habilitat a les delegacions d'Economia i Hisenda a concedir un període de carència de fins a dos anys per al pagament d'obligacions no tributàries i un fraccionament posterior del deute de fins a dos anys.