Dues persones s'enfronten a diverses sancions per oferir una cria de guineu en un web per 550 euros

La Guàrdia Civil d'Alacant ha intervingut una cria de guineu que estava sent anunciada en una pàgina web destinada a la compravenda d'articles de segona mà, en la qual es venia a l'animal, de tot just un mes de vida, per 550 euros després d'adquirir- a través d'un tercer.





La cria de guineu (EP)













En la intervenció s'ha identificat a dues persones, en concret al venedor i al caçador, aquest últim en la localitat del Pinós (Alacant), que s'enfronten a sengles sancions administratives i, en el cas del caçador, també a un delicte contra la flora, fauna i animals domèstics, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.





L'operació va començar el dia 6 d'abril, quan agents de Seprona de la Guàrdia Civil van tenir coneixement de la possible comercialització d'un cadell de guineu mitjançant una popular pàgina de compra-venda pel preu de 550 euros. Per això, els efectius van començar les indagacions per tal de comprovar la veracitat de l'anunci i, si escau, denunciar la suposada il·legalitat que es pogués estar produint al respecte.





Fruit de les investigacions, es va poder determinar que l'animal era una guineu comuna 'Vulpes vulpes' de tot just un mes de vida, que ja ha estat lliurat al Centre de Recuperació d'Espècies de Santa Faç. Així mateix, la Guàrdia Civil va descobrir que el venedor havia adquirit a l'animal a través d'un tercer, un veí de la localitat del Pinós, que en la mateixa captura s'hauria portat també a dos germans de la cria intervinguda.





En tractar-se d'una espècie que per la seva edat i circumstàncies no està autoritzada ni la seva captura ni la seva comercialització, els agents han presentat una denúncia contra els implicats per presumptes infraccions a la Llei de Caça i Llei de la Biodiversitat i Patrimoni Natural.





A més, també s'ha cursat una denúncia a Fiscalia contra la persona que presumptament va capturar a l'animal per un presumpte delicte contra la flora, fauna i Animals Domèstics que s'ha remès a la Fiscalia Coordinadora de Medi Ambient.





Finalment, la Guàrdia Civil continua les gestions per a la localització dels dos exemplars, ja que els efectius sospiten que possiblement també hagin estat comercialitzats.