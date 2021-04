El Constitucional alemany desbloqueja el desemborsament dels fons europeus

El Tribunal Constitucional d'Alemanya ha aclarit el camí per a la ratificació i el posterior desemborsament del fons de recuperació europeu de gairebé 800.000 milions d'euros amb què la UE vol impulsar la seva economia després de la pandèmia després de desestimar el recurs presentat per un grup de ciutadans alemanys .





Tribunal Constitucional d'Alemanya @ep







L'Alt Tribunal considera que les conseqüències del bloqueig preliminar serien més greus si posteriorment fos declarat constitucional que en cas de seguir endavant i finalment determinar la inconstitucionalitat.





Atès que, per tant, el resultat del procediment principal no pot determinar-se en un examen sumari, el Tribunal Constitucional Federal ha, en principi, basar la seva decisió en una ponderació de conseqüències, de manera que l'Alt Tribunal germànic ha considerat que "en el present cas, la ponderació no dóna lloc a una decisió a favor de les demandants ".





En la seva exposició, el Constitucional reconeix que la denúncia interposada contra la ratificació alemanya "no és inadmissible des del principi ni clarament infundada", ja que considera que els demandants han demostrat que almenys és possible que pugui vulnerar la norma constitucional, però sosté que "sobre la base d'un examen sumari, no sembla molt probable que la Cort trobi una infracció en el procediment principal".





Per tant, atès que la decisió en el present procediment judicial preliminar s'ha de basar en una ponderació de conseqüències, el Constitucional ha anunciat que el resultat no afavoreix els demandants al tenir en compte que les conseqüències que es produirien al no imposar les mesures cautelars pertinents de la la ratificació i posteriorment declarar inconstitucional "són menys greus" que les conseqüències que es produirien si es donés efectivament l'ordre preliminar, però les denúncies constitucionals presentades pels demandants resultessin finalment infundades.





En aquest sentit, reconeix que retardar l'entrada en vigor del pla afectaria negativament l'objectiu de política econòmica perseguit i les conseqüències adverses resultants podrien resultar irreversibles, ja que el fons de recuperació té com a objectiu específic abordar les conseqüències de la pandèmia i preveu mesures a prendre en un període de temps relativament curt.





"Segons el Govern Federal, a què se li concedeix un ampli marge d'apreciació i pronòstic en la valoració de les qüestions de política exterior i que el Tribunal Constitucional Federal ha de respectar, retardar l'entrada en vigor de la decisió suposaria, a més, una tensió important en les relacions exteriors i europees ", afegeix.





Per contra, el Constitucional considera que en el cas de deixar seguir endavant el projecte i en un futur determinar la seva inconstitucionalitat l'impacte seria significativament menor, afegint que si la Cort Constitucional Federal determinés que constitueix un acte ultra vires o que envaeix la identitat constitucional, llavors correspondria a Govern Federal restaurar l'ordre constitucional per tots els mitjans al seu abast.





A la fi del passat mes de març, el Constitucional alemany va ordenar al president de país, Frank-Wlater Steinmeier, aturar la signatura de la Decisió de recursos propis de la UE, una legislació clau per a la posada en marxa del pla europeu anticrisi, ja que és la que permet a la Comissió Europea emetre el deute amb la que finançarà la recuperació.





Aquesta normativa havia estat aprovada sense problemes prèviament al Parlament (Bundestag) i al Senat (Bundesrat), però la decisió del Constitucional en resposta al recurs presentat per un conjunt de ciutadans alemanys havia evitat la finalització del procediment nacional de ratificació.





L'Executiu comunitari no pot acudir als mercats de deute fins que la Decisió de recursos propis de la UE hagi estat aprovada en els vint parlaments nacionals. A més d'Alemanya, altres nou països no han ratificat el procediment, entre ells Països Baixos, que esperava el veredicte alemany.





La ratificació del fons de recuperació en tots els Estats membres no és l'únic tràmit a completar perquè les ajudes comencin a fluir cap als països, ja que la UE abans de donar també el vistiplau als plans nacionals amb les reformes i inversions que finançaran aquests fons.