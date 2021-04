La mortalitat de pacients Covid amb càncer se situa entre el 20 i el 35%

El doctor Alfredo Carrato. REMESA / HANDOUT per XVII SIMPOSI ABORDATGE MULTIDISCIPLINARI DEL CÀNCER





Els pacients amb càncer, particularment aquells amb malaltia activa i en tractament oncològic, són susceptibles de desenvolupar Covid-19 greu; a més, la mortalitat global pel virus en aquests pacients supera el 20 per cent, arribant al 35 per cent en el cas dels tumors hematològics o en càncer de pulmó, segons ha posat de manifest l'oncòleg Luis Paz-Ares durant el XVII Simposi abordatge Multidisciplinar del Càncer.





Per la seva banda, el coordinador científic de fòrum i cap de Servei d'Oncologia Mèdica a l'Hospital Universitari Ramón i Cajal de Madrid, el doctor Alfredo Carrato, posa en valor que aquest any el simposi s'estructura en sis taules de treball ben definides: Pulmó , Tumors Digestius, Mama i Ginecologia, Tumors Urològics i Miscel·lània.





També s'analitza durant la trobada el paper del Comitè Molecular de Tumors, des d'una perspectiva pràctica i transversal, amb l'objectiu de discutir "les característiques moleculars de diferents tipus de tumors" i "consensuar quin és el millor tractament personalitzat".





A l'respecte dels Comitès Moleculars de Tumors, el doctor Pau-Llauris ha assenyalat durant la inauguració de fòrum que "és un òrgan en naixement en molts hospitals". "En el simposi tindrem l'oportunitat de sentir l'aportació d'especialistes amb gran experiència en aquesta qüestió com és el cas del doctor Howard McLeod, de l'Geriatric Oncology Consortium de Tampa (Estats Units)", afegeix.





OPTIMITZAR LA INVESTIGACIÓ





El tercer dels coordinadors científics de l'Simposi Abordatge Multidisciplinar del Càncer, Javier Cortés, de l'International Breast Cancer Center de Madrid i de l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron de Barcelona, ha volgut destacar en la seva intervenció en la inauguració de fòrum la rellevància d'optimitzar la investigació oncològica que es realitza a Espanya.





"És important disminuir la burocràcia i que els recursos arribin a on han d'arribar", matisa. "Cal donar més beques, oferir més investigació i sobretot extrapolar la investigació a l'empresa", afegeix. "El que es dóna gratuït s'ha de retornar a la societat de forma gratuïta i si no, en forma de patents. És una manera de crear llocs de treball", conclou.





En aquest sentit, Pau-Llauris ha apuntat a la necessitat que es creïn perfils mixtos en cada departament d'oncologia, que puguin dedicar-se no només a la tasca assistencial i mèdica, sinó en un 50 per cent a investigació. "Som probablement el segon o tercer país del món, segons les estadístiques, en contribució a la recerca clínica a nivell mundial, tot i que no ho som en habitants", recalca. "Això es reflecteix no només en el nombre de pacients inclosos en assaigs clínics, sinó en el nombre de propostes clíniques liderades cada vegada més per investigadors espanyols", argumenta.





Per tot això, Pau-Llauris considera fonamental "incrementar el finançament en el que s'aplica a recerca clínica acadèmica". D'això és també partidari el doctor Carrato a l'afirmar que "la investigació traslacional o de laboratori aplicada al pacient necessita més fons per incrementar la seva velocitat en la consecució de resultats pràctics".





El doctor Carrato ha recordat, a més, que el càncer afecta un de cada dos homes i una de cada tres dones. "És la primera causa de mort en la nostra societat i la seva incidència va en augment a causa de la longevitat de la població i als factors ambientals", assegura. Per això, "és important que la planificació sanitària tingui en compte aquesta realitat per optimitzar la prevenció primària, els programes de cribratge i crear una estructura capaç d'oferir un diagnòstic de certesa i un tractament multidisciplinari, actualitzat i personalitzat del càncer a tota la població ", afegeix.





Referent a això, el doctor Cortés apunta que "cada dia hi ha més dades que es poden diagnosticar pacients amb càncer quan la malaltia és" pràcticament microscòpica "." En el futur serem capaços de diagnosticar la malaltia quan sigui mínimament objectivable, gràcies a la biòpsia líquida i a altres tècniques que enriqueixen l'oncologia de precisió com pot ser el cas de la intel·ligència artificial ".





Pau-Llauris, d'acord amb aquesta dada, ha apel·lat finalment a incloure en la multidisciplinarietat del càncer a "experts en biologia molecular, en anàlisi bioinformàtic i en tractament dirigits a dianes terapèutiques moleculars".