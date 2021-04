Els socis del PSOE, disposats a recolzar el "pla B" del PP per trobar una alternativa a l'estat d'alarma

El Govern ho té clar des de fa setmanes: no ampliarà l'estat d'alarma, que acaba el proper 9 de maig. La seva decisió ha estat criticada per moltes comunitats autònomes perquè les deixa en mans dels tribunals superiors perquè decideixin si accepten les seves mesures per contenir la pandèmia.





ERC, Bildu, PdeCat, Compromís i Més País, socis parlamentaris del PSOE, ja han reclamat una alternativa, si bé el Govern els hi ha negat perquè creu que tenen prou eines. Per això, davant la negativa, els socis es plantegen donar suport a la tramitació del "pla B" proposat pel PP.





En la mateixa línia del que ja li van traslladar al cap de l'Executiu la setmana passada durant la seva compareixença en el Ple, ERC, Bildu, Mas País, PDeCAT i Compromís han denunciat que a escassos vint dies de la fi de l'estat d'alarma el Govern segueixi sense posar damunt de la taula cap mesura que de certesa jurídica a les decisions que les comunitats adoptin a partir del pròxim dia 9.







Coincideixen que és el Govern el que ha de liderar aquesta situació però no rebutgen la possibilitat de recolzar la tramitació de la proposició de llei que el PP va registrar la setmana passada i que articula un 'pla B' jurídic a través de la legislació ordinària per evitar haver de recórrer en el futur a la mesura excepcional de l'estat d'alarma.





La Taula del Congrés va qualificar aquest dimarts el text dels populars però, d'entrada i llevat d'acord dels grups d'última hora, tot apunta que aquesta iniciativa no es podrà discutir abans del dia 9, ja que les dues properes setmanes no hi ha previst plens.





Un dels partits més crítics amb l'actitud del Govern ha estat Esquerra Republicana (ERC). El seu portaveu, Gabriel Rufián, no ha descartat donar suport a la tramitació de la iniciativa del PP perquè estan disposats "a esmenar qualsevol irresponsabilitat", com la que, al seu parer, suposa que Sánchez comuniqués a les comunitats autònomes per tal de l'estat d'alarma " via titulars".





"PER SOBRE DE TOT HI HA LA SALUT"

Rufián ha asseverat en diverses ocasions que "per sobre de tot hi ha la salut". I ha recordat que l'Executiu es va comprometre a crear un nou marc legal per no haver de recórrer a un estat d'alarma "bastant nociu" envers segons quines llibertats, "i res d'això s'ha complert". "Així que, sí, estem disposats a esmenar qualsevol irresponsabilitat com la que estem vivint", assegura. ERC ha denunciat el "silenci" del Govern davant el que passarà quan acabi l'estat d'alarma i ha mostrat les seves sospita que no vol anunciar mesures abans de les eleccions a la Comunitat de Madrid en tant que "s'enfronten a un latifundi creat per Ayuso" i a la por que els resti vot impedir als ciutadans "prendre canyes".





Per la seva banda, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticat la "inacció" del Govern que, segons ell, "viu al dia", i li ha demanat que lideri una alternativa a l'estat d'alarma i que el paraigües jurídic que s'armi es discuteixi i s'aprovi al Congrés. "No estic d'acord amb que les mesures restrictives es puguin trossejar i decidir en funció de l'apetència de cada govern (autonòmic)", ha defensat Errejón, que també ha comunicat que el seu partit estudiarà la proposta del PP malgrat que, d'entrada, creu que té aspectes "constitucionalment delicats" i que els de Pablo Casado l'han registrat sabent que no donarà temps a discutir-la abans del dia 9.





En la mateixa línia, el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, considera que el Govern hauria de tenir "alguna posició" després de la fi de l'estat d'alarma perquè les comunitats autònomes tinguin la certesa a partir del 9 de maig que no hi haurà sentències "contradictòries" a mesures similars. Ara bé, davant la inexistència d'alternatives, ha avançat que el seu partit "no estaria en contra" de facilitar el tràmit parlamentari de la proposta del PP perquè l'essencial és "buscar solucions" que donin seguretat jurídica, vinguin de qui vinguin.





Al PDeCAT, el diputat Ferran Bel també ha apuntat que "el raonable" seria que el Govern "reaccionés" i donés una alternativa a l'estat d'alarma per advertir que si aquesta no arriba, estudiaran el text dels populars.





També ho analitzaran a Bildu malgrat que la seva portaveu, Mertxe Aizpurua, ha assenyalat que el PP no li ha fet arribar la seva proposta però, en tot cas, creu que seria "curiós" que el PP liderés un 'pla b' a l'estat de alarma quan en aquests mesos no només no ha donat suport cap de les iniciatives per fer front a la pandèmia sinó que les ha "boicotejat".





Amb tot, Aizpurua sosté que "no és de rebut" mantenir aquesta situació d'inseguretat jurídica fins al 9 de maig i que fins a la data el Govern "no digui res". Segons la seva opinió, l'Executiu ha d'acordar amb les comunitats autònomes i amb els partits que li han donat suport durant l'estat d'alarma el paraigua jurídic perquè les decisions que s'adoptin a partir del dia 9 no depenguin de les decisions dels jutges.





Tot i les crítiques, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va demanar dimecres afrontar "el problema i la solució" amb unitat i ha lamentat que "fins ara l'oposició ha donat pocs motius per a aquest tipus d'alegria, perquè n'hi ha prou que el Govern digui una cosa perquè l'oposició es posicioni en la contrària".





En tot cas, el ministre ha subratllat que "el veritablement important són les vacunes, vacunar, vacunar i vacunar". "Hem de seguir dient que han arribat altres milions de vacunes i s'estan posant, aquesta és la clau", ha explicat.







CIUTADANS TAMBÉ recolzaria EL PP

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, també s'ha mostrat disposada a consensuar una alternativa a l'estat d'alarma derivat del coronavirus, que conclou el proper 9 de maig, però ha insistit que és el Govern qui ha de prendre la iniciativa i presentar-ne un.







La líder del partit taronja ha defensat que qui ha de posar un pla sobre de la taula és el Govern, sense aclarir el dubte de què farà Ciutadans quan la iniciativa del PP es debati i voti al Congrés. "Estem esperant que el Govern digui què farà a partir del 9 de maig", ha insistit Arrimadas, que ha demanat "no caure en el joc" de Sánchez, a qui ha acusat d'acabar derivant a l'oposició el que és seva responsabilitat.





La líder de Cs creu que encara s'està "a temps" d'arribar a un acord abans del 9 de maig i d'acabar amb el, al seu parer, amb l'"espectacle vergonyós" que suposa que els espanyols encara no sàpiguen què passarà amb la finalitat de l' estat d'alarma.