Barcelona vol establir franges horàries per a gossos a parcs i jardins de la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant establir franges horàries per a gossos en els parcs i jardins de la ciutat, segons va explicar el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, en una entrevista a 'Betevé' dimarts.





Dos dones passegen els seus gossos per la Ciutadella @ep





"L'Ajuntament té una moratòria en la qual es permet que els gossos puguin estar en tots els espais públics fins que la ciutat no es doti d'àrees de joc per a gossos. Ara ja ens hem dotat de les àrees de joc i hem de veure què espais són compartits i quines no. i aquí sí que ens podem trobar horaris i diferents normatives ", ha apuntat.







Així mateix, el regidor va advertir de la possibilitat que hagin espais en què no es permeti animals de companyia perquè "ja tenen altres espais".





ZONES D'ÚS COMPARTIT





Aquesta qüestió s'emmarca en l'ordenança aprovada el 2014, de la qual està pendent establir les zones d'ús compartit en la qual un ciutadà pot passejar el seu gos en un mateix espai, una zona diferenciada de les àrees de joc en què només pot entrar l'animal.





La tercera tinent d'alcalde i responsable de l'àmbit de benestar animal, Laia Bonet, ha explicat aquest dimecres a la comissió de Presidència, a petició de Junts, la situació en què es troba l'ordenança i, en concret, la delimitació d'aquestes zones .





Bonet ha detallat que el govern municipal ha treballat "molt fermament" per ubicar les 73 zones d'ús compartit, tal com ho va heretar l'anterior mandat, i que aquest procés va ser interromput per la pandèmia, que va provocar que algunes d'aquestes zones s'hagin dedicat a ampliar l'espai per a les escoles.





Tot i això, ha assegurat que ja s'han verificat les 73 zones d'ús compartit en tots els districtes i ha defensat que el Govern municipal ha aconseguit "un model més enllà del que deia l'ordenança" perquè un 98% dels veïns, segons ella, tenen una àrea de joc per a gossos a menys de 15 minuts de casa, tot i que ha apuntat que no n'hi ha prou i que volen millorar aquesta situació.