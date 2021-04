Madrid rep més de 10.500 excuses dels ciutadans per no participar a les meses electorals

Els ciutadans cridats a participar en les meses electorals a les eleccions autonòmiques del próxim 4 de maig han presentat 10.594 excuses davant les sis juntes electorals de zona de la regió, enfront de les 13.127 que es van elevar a les últimes eleccions, les generals de l'any 2019 , quan encara falten dotze dies per a l'obertura de les urnes, han informat fonts fiscals.





Davant la Junta Electoral d'Alcalá, amb 822 meses electorals, s'han presentat 1.039 excuses (1.172, el 2019); a Aranjuez, amb 320 meses electorals, 470 (600, el 2019); i a Colmenar, on les meses electorals són 498, 960 excuses (975, el 2019).





A Madrid capital, amb 3.700 taules, s'han tramitat fins al moment 6.000 excuses, quan el 2019 van ser 8.000; a Navalcarnero, amb 690 meses electorals, s'han presentat 1.256 enfront de les 1.380 de 2019 i en San Lorenzo de l'Escorial, amb 473 taules, van 869 excuses i van ser 1.000 el 2019.





Els principals motius de les excuses són per tractar-se de persones majors de 65 anys, causes mèdiques greus amb baixa laboral, discapacitat, assumptes laborals i cura de persones dependents o menors, així com formar part dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat o residir fora de la comunitat autònoma, bé per treball o per estudis.