Saha Filipenko: "A l'URSS només la unien els terribles secrets, la cultura de la memòria del silenci"

Hi ha una narrativa que pot resultar tan o més testimonial que la literatura de no ficció. Aquest és un fet fàcil de contrastar en els autors d'aquells països que van viure guerres i situacions dramàtiques, però que no van poder expressar en el seu moment la realitat de la seva experiència i van haver de encobrir-amb el pretext que el que escrivien no era més que una fabulació. D'altres, nascuts després d'haver-se alliberat seus països de censures i persecucions, volen també passar comptes amb aquest passat. És el cas de l'autor bielorús Sasha Filipenko que va néixer el 1984, a les acaballes de el règim soviètic i que, per tato, va tenir la sort de no haver hagut de conèixer per ciència pròpia aquella llarga i sinistra etapa. Però a què sí li han arribat ecos fins i tot de la pitjor època, que va ser sens dubte la de l'estalinisme dels anys trenta, de la segona guerra mundial i de la postguerra, quan ningú era capaç d'assegurar la seva pròpia supervivència.









"A la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, en realitat, només la unien el terribles secrets. L'horror del silenci, una cultura de la memòria del silenci "diu Tatiana Alekséievna, un dels dos personatges principals" Creus vermelles "(Aliança), una novel·la en la qual Filipenko situa en el Minsk contemporani a dos personatges que, cada un a la seva manera, reflecteixen aquest passat. Un jove, SAHSA nascut després de la oprobiosa dictadura soviètica -¿epítome del propi Filipenko? - però, fet i fet, ciutadà d'un país sotmès a el règim de Lukaixenko, el més fidel continuador de el règim comunista, que ha d'enfrontar al seu sogre, un vell nostàlgic de l'estalinisme i admirador del dictador bielorús, que vol impedir al seu gendre que salvi la vida de la filla pòstuma tenint amb la seva filla, és a dir, la dona de Sasha.







Un altre, Tatiana Alekséievna, la veïna de replà, una dona gran, afectada d'un procés de demència no tan agut com per no recordar el passat. Va poder haver estat dona lliure a Gran Bretanya de no haver estat portada de nena a l'URSS per un pare idealista ia conseqüència d'això, ja adulta, va haver de suportar la deportació a un gulag siberià i la pèrdua de la seva pròpia filla -arrebatada i internada en un hospici- pel simple fet d'haver estat casada amb un soldat que va caure presoner dels nazis.





A "Creus vermelles" batega la tragèdia de dos éssers que van haver de viure, ella de forma molt directa, ell de forma indirecta i posterior, els horrors d'aquell sistema inhumà que a hores d'ara de la història encara hi ha qui no només justifica, sense que fins i tot enalteix. Un sistema responsable del "Holomodor" o genocidi ucraïnès, aquella campanya d'industrialització forçosa de Stalin que va causar més de cinc milions de morts de fam; respondre amb el silenci a tota proposta d'intercanvi de presoners durant la segona guerra mundial; i va crear la malvada teoria de la "responsabilitat jurídica per afinitat" en virtut de la qual el marit, pare, fill, núvia o amic / a d'algú considerat culpable o simplement sospitós de qualsevol fet suposadament punible eren tan responsables com el propi autor de l' mateix. Dit d'una altra manera: "tothom és culpable mentre no es demostri el contrari" (i encara a vegades encara que es demostri així ...)





A "Creus tojas" la ficció no supera la realitat històrica, però la reflecteix molt adequadament.