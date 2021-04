Álvarez de Toledo acusa el Govern d'"enviar a l'escorxador" a Policia i GC per l'escassa vacunació

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha criticat el govern català perquè al seu entendre s'està "negant" a vacunar policies i guàrdies civils en aquesta comunitat, que presenta un nivell d'immunització d'agents molt inferior a l'aconseguit en altres comunitats autònomes.





En una entrevista aquest dimecres a "esRadio", Álvarez de Toledo ha qualificat d '"inacceptable" i "atroç" que només "el 15%" de policies i guàrdies civils a Catalunya estiguin vacunats mentre a la resta de comunitats aquest percentatge augmenta fins a " el 80% ", segons van afirmar aquest dimarts sindicats policials i associacions de la Guàrdia Civil. Així, ha destacat que la ministra de Sanitat, Carolina Darias aquest dimarts al Senat "va reconèixer" que "Sanitat haurà de vacunar-los" perquè "la Generalitat es nega a fer-ho", segons ella, i ha denunciat que això suposa que els estan "manant" a el "escorxador de virus".





En aquest sentit ha afirmat que aquest assumpte "arriba" la categoria de "delicte d'odi" i ha demanat "prendre el control" del Ministeri de l'Interior i la "immediata compareixença" de la ministra de Sanitat, de el ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, i de el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska al "Congrés dels Diputats" per donar "explicacions".





"Sabíem que la Generalitat menyspreava policies i guàrdies civils i que fins i tot havien ovacionat la violència contra ells, però han fet un pas més", ha criticat.





DESPOLITITZACIÓ DEL CGPJ





Pel que fa a la renovació de CGPJ, la diputada ha demanat que siguin els propis "jutges" els que eligan "a 12 dels membres" de el Consell, en la línia del que ha manifestat la Comissió Europea aquesta setmana, davant d'un "intent de submissió "de la justícia que segons Álvarez de Toledo està duent a terme el Govern i els seus socis" separatistes ". En aquest sentit ha demanat a PP que "no entri" en aquest "espectacle lamentable" de "repartiment de cromos" i no permeti la "politització de la justícia" que "es produeix a Espanya."





AYUSO ÉS CORATGE A EL SERVEI DE LES IDEES





D'altra banda la diputada ha assenyalat que veu a la candidata del PP a les eleccions de el 4 de maig, Isabel Díaz Ayuso, "pletòrica", "fort" i "apoderada" i assenyala que és un "cas d'èxit" basat en el "coratge al servei de les idees", que no té "por" ni "actitud timorata".





En aquesta mateixa línia ha definit a Madrid com una "formidable anomalia" perquè és l'única comunitat autònoma espanyola que s'ha posat "a el servei de la llibertat de les persones" i no "de la identitat del territori" i ha destacat la importància de aquestes eleccions enfront de el "progressiu desistiment i abandonament" de l'estat a "Catalunya, País Basc" en els últims 40 anys. Així, ha afirmat que en el debat que se celebra la nit de dimecres "faltaria" la participació de el president de Govern Pere "Sánchez", per que ell mateix s'ha "implicat" en la campanya.





OBJECTIU MAJORIA ABSOLUTA AL CONGRÉS





Finalment Álvarez de Toledo ha elogiat Ayuso per haver "tornat" el "optimisme en la victòria" al PP amb la seva "actitud" i "el cop d'efecte" que ha donat i ha atorgat a la "alternativa" una "oportunitat" que estava "seriosament danyada" després de les "eleccions a Catalunya" de el passat mes de febrer, de manera que "el PP" li "deu una".





Així ha assenyalat que després i les eleccions a Madrid el centredreta ha de decidir com afronta la seva "reconstrucció" per aconseguir l ' "objectiu absolut" d'aconseguir "176 escons" al Congrés dels Diputats i això cal fer-ho amb "lideratge", amb "idees" i amb un "projecte polític" a partir del "5 de maig".