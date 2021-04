Un de cada quatre metges ha estat de baixa per motius relacionats amb el Covid-19

Un 25% dels metges que exerceixen la seva tasca a Espanya ha estat de baixa per motius relacionats amb el Covid-19 i un de cada quatre ha recorregut a serveis de suport a la salut mental, o es planteja fer-ho, per fer front al malestar emocional i a l'esgotament mental acumulat.





Així es desprèn de l'estudi 'Repercussions de la COVID sobre la salut i l'exercici de la professió dels metges d'Espanya', dut a terme per l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), la Fundació Galatea i Mutual Mèdica i en el qual han participat més de 4.500 metges espanyols, amb una edat mitjana de 49,2 anys.





metge @ep





El 91% dels professionals que ha participat en el treball, en el qual s'ha avaluat l'impacte de la pandèmia sobre la salut física i mental dels professionals en tres moments -abans de la pandèmia, durant la primera onada (març-abril ) i l'últim trimestre de 2020, estava en atenció directa a pacients, el 65% treballava a la sanitat pública, el 52% treballa en atenció Hospitalària i el 30% en atenció Primària.





"L'any passat va ser horrible, la humanitat va estar a la vora de l'abisme i sembla mentida que a dia d'avui els metges tinguem un lideratge tan pobra. Els metges no hem sabut explicar en què consisteix la nostra professió i com ens sentim dia a dia quan vivim situacions tràgiques, augmentades durant la pandèmia ", ha comentat el president de l'OMC, Tomás Cobo.





I és que, segons ha detallat el president de Mutual Mèdica, Luis A. Morales, el 23% dels metges considera que la seva salut és regular o dolenta després de la crisi generada pel Covid-19, davant el 6,9% que ho assenyalava abans de la pandèmia.





De fet, una quarta part dels metges ha estat de baixa en algun moment des de l'inici de la pandèmia per motius relacionats amb la COVID-19 (han estat positius o presentar simptomatologia). "Això és cinc vegades més que la població general", ha avisat Morales, que ha detallat que un dos per cent ha estat hospitalitzat i el vuit per cent ha viscut la mort d'algun company de treball per aquesta causa.





A el mateix temps, un 41% s'ha hagut de aïllar de la seva família, el 32% assenyala que ha tingut algun familiar que s'ha hagut de confinar i el 6,1% ha comptat amb membre de la seva família que ha hagut de ser hospitalitzat . "Els metges han patit l'agressió de la Covid-19 d'una manera molt més greu", ha sentenciat el president de Mutual Mèdica.





A més, un 27% dorm menys de 6 hores, davant el 14% que ho havia abans de la pandèmia (el doble que abans de la pandèmia (14%), i el 23% considera que la seva salut és dolenta o regular. També, sis de cada deu presenten algun indicador de fatiga, dolor o estrès i la mateixa proporció pateix síndrome de 'burnout'. En conseqüència, es registra un increment del consum de tranquil·litzants i hipnòtics: del 18,6% al 29,4%.





En aquest sentit, el 51% afirma sentir-se "sobrepassat" i menys preparat física i emocionalment davant de noves onades, ja que es van enfrontant a elles sense haver pogut recuperar-se de les anteriors. Cal ressenyar, que un terç dels professionals han hagut d'enfrontar a dilemes ètics, davant els quals la millor manera de gestionar-los acostuma a ser en equip (61%).





EL 20% S'HA PLANTEJAT AVANÇAR LA JUBILACIÓ





Per això, el 20% s'ha plantejat avançar la jubilació quan arribi el moment i fins al 34% ha arribat a estudiar la idea d'abandonar la professió, tot i que reconeixen que no ho faran. "Això és un tràgic perquè un terç del nostre potencial mèdic es vol anar", ha advertit el doctor Cobo.





No obstant això, els professionals s'han sentit massivament recolzats pels seus companys i equips en els pitjors moments de la crisi (83%) i també pels pacients (82%), però només un de cada tres metges ha percebut el suport de la seva organització i dels gerents i directius dels seus centres de treball. A més, el 72,3% dels metges s'ha hagut d'enfrontar a dilemes ètics, un terç dels metges sovint o molt sovint.





Entre d'altres aspectes analitzats en l'estudi, destaca que els hàbits de vida han empitjorat. En concret, augmenta (encara que els percentatges són relativament baixos) la proporció de professionals que consumeixen bastant o molt alcohol de el quatre per cent a el set per cent, i disminueix del 50% a un 28% la pràctica habitual d'activitat física.





D'altra banda, el director de la Fundació Galatea, Antoni Calvo, ha avisat que encara són pocs els metges que van a serveis de suport a la salut mental per fer front a el malestar emocional i a l'esgotament mental acumulats. De fet, el 13% de professionals enquestats reconeixen que necessiten ajuda encara que no estan recorrent a aquest tipus de serveis i, de fet, afirmen que tenen previst fer-ho en algun moment.





Si a aquest percentatge s'afegeix el de professionals que sí que han acudit o estan acudint a aquest tipus de recursos, el resultat és que una quarta part dels metges i metgesses espanyols (24,9%) són usuaris reals o potencials de serveis de suport a la salut mental. Les dones i els joves són els que en major mesura han recorregut a aquests serveis.





Així mateix, el treball ha evidenciat els metges troben a faltar i creuen que haurien de rebre formació per millorar les competències emocionals (88%), per a un exercici saludable (50%) i per a la gestió de conflictes (48%).





"Els metges estan molt ben preparats des d'un punt de vista tècnic però res i, fins i tot, són discapacitats des d'un punt de vista emocional", ha dit Calvo, per tancar recordant als metges que "cuidar és un imperatiu ètic perquè un no pot ser un bon metge sinó es té cura a si mateix ".