TMB incorpora etiquetes intel·ligents per facilitar la mobilitat de les persones cegues amb metro i bus

Col·loca 9.100 etiquetes intel·ligents perquè es puguin orientar a través del telèfon mòbil / @TMB





La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i regidor de Mobilitat de Barcelona, Rosa Alarcón, ha explicat que la companyia ha completat la implantació de 9.100 etiquetes intel·ligents a la xarxa de Metro i autobús per a la distribució de continguts i per millorar l'accessibilitat a persones invidents.





En una roda de premsa aquest dimarts, Alarcón ha detallat que aquestes etiquetes s'han col·locat en les 161 estacions de Metro i més de 2.600 parades d'autobusos.









Barcelona s'ha convertit en la primera ciutat del món a disposar d'etiquetes intel·ligents per interactuar digitalment amb els usuaris a través de qualsevol telèfon mòbil amb connexió a Internet.





Aquestes etiquetes es poden localitzar en els cartells identificatius de les línies i en els panells d'informació de les parades d'autobús, els accessos a les estacions de Metro, vestíbuls, zones de venda, validadors de bitllets, escales, ascensors, i andanes, i es poden llegir a través de l'aplicació NaviLens sense la necessitat de conèixer la seva posició exacta.





Un cop instal·lat el sistema, TMB ha iniciat un cicle de sessions informatives amb les entitats i col·lectius de persones amb discapacitat visual, per donar als seus membres les indicacions pràctiques sobre com "treure el màxim partit" a NaviLens, un sistema desenvolupat per la firma tecnològica Neosistec.





Per utilitzar aquest sistema, s'ha de descarregar l'aplicació TMB Go, fer clic al botó Go i escanejar l'etiqueta més propera per accedir a l'instant a informació en temps real sobre els propers busos i trens, incidències en el servei i els nivells de ocupació, així com expressar opinions sobre l'estat del servei.