El 90% dels casos de càncer de còlon estan relacionats amb una dieta desequilibrada

Fulgencio Saura Calixto, assessor científic i ex professor d'Investigació de l'Institut de Ciència i Tecnologia d'Aliments i Nutrició (ICTAN), pertanyent al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), ha apuntat que "el 90 per cent dels casos de càncer de còlon està relacionat amb una dieta desequilibrada "` P0La microbiota, concepte ampliat del que antigament es deia flora intestinal, s'aplica ara a tots els microorganismes que poblen el nostre organisme i que no pertanyen a les nostres cèl·lules. També se l'ha anomenat el DNA extern i recentment s'ha descobert que la microbiota no només ens ajuda a fer la digestió i afavorir la nutrició correcta, sinó que té unes característiques o uns poders extraordinaris per ajudar-nos a controlar altres factors com prevenir el càncer o la inflamació.





"Per potenciar la funcionalitat de la microbiota intestinal, cal que rebi de la dieta la quantitat adequada de les substàncies requerides per al manteniment de la seva diversitat bacteriana, el que s'anomena estat de eubiosis. En cas contrari, la ruptura de l'equilibri del seu ecosistema, denominat disbiosi, afavoreix les malalties inflamatòries intestinals.





Entre elles es troba el càncer de còlon, la segona causa de mort per càncer al món, amb previsions d'un increment de la seva incidència en les pròximes dècades, especialment en adults menors de 50 anys ", ha explicat l'expert durant la seva intervenció en la jornada 'Microbiota intestinal, inflamació i càncer de còlon', organitzada per la Fundació Ramón Areces.





Per la seva banda, José C. Clemente, professor al Departament de Genètica i Ciències genòmiques de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai a Nova York (Estats Units) ha explicat que, quan es fa malbé el microbioma, el trasplantament amb matèria fecal de un altre pacient s'ha demostrat efectiu en un 30 per cent dels casos.





"És un mètode que ha guanyat molta popularitat en els últims anys, tot i que cal recordar que el primer estudi publicat de trasplantaments fecals data de 1958. Aquests trasplantaments estan funcionant, però cal reconèixer que no sabem molt bé com. Ens passa com als germans Wright, que van aconseguir volar, però que no tenien gaire idea de les lleis de l'aerodinàmica. Estem treballant per restaurar el microbioma amb un mètode molt més sofisticat. Volem dissenyar solucions de còctels de bacteris amb els que puguem seleccionar exactament els ceps que seran capaços de modular la inflamació i que van a reduir el risc de patir aquestes malalties intestinals ", ha detallat.





Joaquín Cubiella, responsable del Grup de Recerca en Oncologia Digestiva a l'Hospital Universitari d'Ourense, ha explicat que a l'hora de parlar de càncer de còlon també cal tenir en compte un altre factor: l'envelliment de la població. "Hem de promocionar hàbits de vida saludable, perquè el càncer de còlon està associat a factors de risc cardiovascular gairebé sempre. És un bon moment per aconseguir que els pacients perdin pes, controlin la seva hipertensió arterial, tinguin una vida activa ...", ha argumentat.





L'expert també ha aportat dades que conviden a l'esperança per guanyar la batalla a aquest tipus de tumors: "Entre el 70 i el 90 per cent dels casos de càncer de còlon en estadis 1, 2 i 3 són curats en cinc anys. també més del 30 per cent dels pacients amb metàstasi es mantenen vius als cinc anys ".





Per això, Cubiella ha reclamat treballar de forma coordinada. "El nostre objectiu és avançar cap a tractaments que tinguin el mateix efecte en termes de curació, que siguin menys agressius i que limitin les proves a realitzar", ha conclòs.