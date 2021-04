Desapareix un submarí amb 53 persones a bord a Bali

Bali, Indonèsia - UNSPLASH





La Marina d'Indonèsia ha posat en marxa aquest dimecres un dispositiu de recerca després de perdre el contacte amb un submarí amb 53 persones a bord davant de les costes de l'illa de Bali.





El submarí, 1 KRI Nanggala 402, formava part d'una sèrie de maniobres militars a les aigües de Bali, si bé les maniobres no han resultat com s'esperava, tal com ha alertat el portaveu de la Marina Julius Widjojono.





Les Forces Armades indonèsies han sol·licitat ajuda a Austràlia i Singapur per donar amb el submarí, tal com ha informat el diari 'The Jakarta Post'.