La Zona Franca de Barcelona i COCEMFE Barcelona signen un acord de col·laboració

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i COCEMFE Barcelona han signat aquest matí un acord de col·laboració pel qual la ONG durà a terme un estudi d'accessibilitat al Polígon de la Zona Franca de Barcelona. En línia amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible de la ONU número 11, que busca aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, segures, resilients i sostenibles, la col·laboració entre el CZFB i COCEMFE permetrà analitzar els problemes que puguin existir en matèria d'accessibilitat al polígon per resoldre'ls i, alhora, dissenyar itineraris més viables.





Pere Navarro @ep





A l'acte de la signatura, que ha tingut lloc a les oficines del CZFB, han participat Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, i Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona.





Pere Navarro ha insistit en la importància que té per al CZFB comptar amb un polígon industrial que sigui totalment accessible. "Estem avançant cap a ciutats i instal·lacions estratègiques sostenibles i volem que el Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona sigui un referent en l'eliminació de barreres físiques, en el qual es fomenti l'accés de tots els col·lectius i on ningú se senti exclòs".





Per la seva banda Montserrat Pallarès ha destacat que: "Aquest serà el primer acord d'una col·laboració que s'ampliarà amb més mesures en línia amb els ODS. És important l'aposta del CZFB per ser un agent destacat en el territori que serveixi de model a la resta". La presidenta de COCEMFE Barcelona ha explicat que l'accessibilitat va més enllà i "s'ha d'entendre també com accessibilitat als llocs de treball en les mateixes condicions per a tothom i sense que ningú quedi exclòs per tenir una discapacitat".





S'espera que els resultats de l'estudi es presentin el proper mes de novembre.