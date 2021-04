Telefónica assoleix el 83% de cobertura de població 5G a Catalunya durant el primer trimestre de l’any

Telefónica ha tancat el primer trimestre del 2021 amb una cobertura 5G del 80% de la població amb la instal·lació d’un total de més de 4.300 nodes que ofereixen cobertura a més de 37 milions d’habitants i 1.253 municipis de tota Espanya. A Catalunya, la cobertura 5G de Telefónica ja arriba a més de 6.200.000 habitants, el 83% de la població, distribuïts en 236 municipis del territori.





Telefónica







D’aquesta manera, l’operadora avança a Espanya amb els seus plans de desplegament i en el compromís que va adoptar Telefónica amb la societat i amb la digitalització del país dins del pacte digital, tal com va destacar el seu president José María Álvarez-Pallete: “la posada en marxa de la nostra xarxa de 5G el passat setembre va ser un salt de nivell cap a la hiperconnectivitat, que canviarà el futur d’Espanya. Seguim executant el nostre pla estratègic en aquest any 2021 després d’un 2020 desafiant en el qual Telefónica ha avançat per afavorir l’accés de la població al 5G. A Espanya el nostre compromís ha estat sempre contribuir de forma decisiva a la digitalització del país. De fet, Espanya lidera avui les infraestructures digitals d’Europa amb la xarxa més extensa de fibra òptica i ho seguirem fent amb el desplegament del 5G”.





Aquest primer trimestre del 2021 el desplegament s’han centrat a completar la cobertura a les ciutats desplegades l’any passat i arribar a les ciutats per sobre de 20.000 habitants de manera que en l’actualitat compten amb accés a la xarxa 5G de Telefónica un total de 1.253 municipis de totes les comunitats autònomes.





Telefónica està treballant amb les últimes generacions de ràdio que permeten el doble ús 4G i 5G amb l’objectiu de portar la nova tecnologia al màxim de població des del primer moment. Així actualment la xarxa 5G de Telefónica combina el desplegament 5G NSA (Non Stand Alone) i DSS (Dynamic Spectrum Sharing) per a desplegar immediatament després la xarxa 5G SA (Stand Alone), quan la tecnologia estigui plenament disponible després de l’estandardització.





D’altra banda, s’estan utilitzant les bandes de 3,5 Ghz, única banda 5G ja llicenciada als operadors, i les bandes mitjanes (1.800-2.100 MHz), on actualment està el 4G aprofitant la possibilitat d’utilitzar equip NR (New Radio) que pot funcionar en ambdues tecnologies, 4G i 5G a la vegada. Al llarg del 2021 previsiblement s’incorporarà la banda 700 Mhz, quan surti i es resolgui la subhasta.





En l’àmbit comercial, Movistar a Espanya acaba de llançar un nou i complet portfolio de Fusión que inclou un smartphone, entre els quals es troben models 5G de diferents marques. Amb aquesta novetat, Movistar compassa la seva inversió a la xarxa mòbil 5G i el seu desplegament amb les demandes dels clients.





En aquest sentit, cal destacar també que Telefónica ha desenvolupat 13 casos d’ús amb clients reals des del llançament comercial del seu 5G el passat mes de setembre i que se sumen als més de 60 que l’operadora ha impulsat en els últims tres anys des que va llançar el 2018 el projecte Ciudades Tecnológicas 5G. Aquesta iniciativa, pionera a Espanya, està orientada a impulsar la implantació del 5G compatibilitzant els desenvolupaments tècnics amb l’aplicació de la nova tecnologia en casos d’ús amb clients reals.





Telefónica ha canalitzat la seva activitat tant amb pilots d’innovació propis com amb projectes impulsats gràcies a les ajudes del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital a través de Red.es o el Node de Col·laboració 5G amb la Xunta de Galícia.





Altrament, Telefónica ha seguit reforçant la seva xarxa 5G tant en cobertura com en la seva seguretat amb l’acord amb Juniper Networks per assegurar la xarxa 5G a Espanya amb la incorporació de la plataforma de seguretat Security Gateway (SecGW) SRX5800, una solució amb Intel·ligència Artificial que protegirà tant el tràfic com la infraestructura de les xarxes de nova generació. A més, Telefónica, en col·laboració amb Nokia i Huawei, ha realitzat dos pilots en les malles fotòniques amb tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplexing - en una fibra múltiples senyals) que donen suport a la seva Red IP Fusión a Espanya amb l’objectiu de reforçar la seva qualitat i capacitat de cara a la creixent demanda d’amplada de banda que comporta l’arribada del 5G i els nous serveis.