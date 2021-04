Troben químics associats al plàstic en el teixit muscular de tortugues del Mediterrani

Exemplar de tortuga babaua després de realitzar la posada en una platja - LUIS CARDONA / UB







Un estudi de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC) i la Universitat de Barcelona (UB) han trobat per primera vegada l'acumulació d'additius químics associats al plàstic --plastificants-- en els teixits musculars de tortugues marines del Mediterrani.







En un comunicat aquest dimecres, han explicat que aquesta investigació conclou que les tortugues estan exposades "crònicament" als additius químics associats al plàstic.





Si ja es coneixia el potencial impacte físic negatiu de la ingesta de plàstics en aquesta espècie, es desconeixia si la contaminació per plàstics afectava també a nivell químic a través de l'acumulació de contaminants en el seu organisme.





El treball, publicat a 'Environmental Pollution', ha revelat la presència de plastificants en les 44 tortugues analitzades, a nivells de concentració que van des dels 6 fins 100 nanograms per gram de múscul, similars als trobats amb anterioritat per altres contaminants organoclorats clàssics , com els bifenils policlorats PCB o l'insecticida DDT.





"A l'ingerir brossa marina de forma habitual i voluntària, ja que confonen les escombraries amb menjar, les tortugues marines són un dels grups d'animals més exposats a la contaminació per additius plàstics, encara que desconeixem l'impacte real d'aquesta exposició", ha explicat el coautor de l'estudi Luis Cardona.