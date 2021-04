VÍDEO: Rescaten tres nens a punt de ser sacrificats per una secta al Brasil

Imatges de l'esdeveniment - TWITTER





La policia de Bragança, un municipi a nord del Brasil, ha rescatat tres germans d'1, 8 i 11 anys que havien de ser sacrificats durant un ritual religiós. Segons explica el diari brasiler Globo, la secta tenia com a objectiu oferir als nens com a ofrena per acabar amb la pandèmia del Covid-19.





L a secta que pretenia assassinar als tres germans va dibuixar una àrea de sacrifici a terra, i van posar dins els menors tapats amb mantes blanques i una creu de fusta. Però un veí es va adonar del que estaven fent, va trucar a la policia i van aconseguir frenar la macabra situació.





Segons ha relatat la policia, els tres nens presos com a ostatges per al ritual ploraven i cridaven espantats. En xarxes socials ha circulat un vídeo amb el moment on els menors eren sotmesos.









Els nens han quedat a càrrec de la policia i, de moment, es desconeix si s'han realitzat detencions entre les persones que els volien assassinar.