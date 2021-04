PP i Vox demanen la dimissió d'Oltra pels abusos del seu exmarit a una menor

El PP i Vox han demanat aquest dimecres a Les Corts la dimissió de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, pel cas d'abusos del seu exmarit, educador en un centre, a una menor tutelada i Ciutadans li ha retret seva "hostilitat i manca absoluta d'empatia" amb la víctima.





Mónica Oltra @ep





Així s'han pronunciat els tres grups de l'oposició en les seves respostes a la compareixença de la vicepresidenta en el ple de les Corts. Per la seva banda, el Botànic ha defensat a Oltra: Irene Gómez (Unides Podem) ha posat en valor la nova llei d'Infància aprovada al Congrés; Carles Esteve (Compromís) ha destacat que la consellera ha donat explicacions tres vegades sobre aquest tema en Corts, i Rosa Peris (PSPV) ha centrat la seva intervenció a denunciar la "invisibilitat" de l'abús als menors.





Entre l'oposició, la portaveu adjunta del PP Elena Bastidas ha exigit que Oltra dimiteixi o sigui cessada pel president, Ximo Puig, davant la seva "major escàndol i negligència", un cas que ha augurat que "no acabarà avui". "Vostè és advocada i ho sap, veurem si això no i altres coses no acaben amb vostè imputada", li ha avisat.





Per la popular, la vicepresidenta manté un "victimisme insuportable" després de "fallar a la Maite, una nena que ningú va creure i va patir el desterrament i a la qual només ha fet una menció en hora i mitja".





De Cs, Cristina Gavarda ha retret a la consellera la seva "hostilitat i absoluta falta d'empatia cap a la víctima", recordant que era la màxima responsable política i que "no és culpable d'un delicte sexual, només dels seus actes que ningú posa en dubte que li semblin lamentables i vergonyosos ". "La Conselleria va prioritzar la seva honorabilitat per sobre de la protecció de la nena", ha deixat anar a la vicepresidenta.





I la síndica de Vox, Ana Vega, ha acusat la vicepresidenta de ser "culpable" no per la seva relació passada amb aquest "ésser menyspreable" sinó com a màxima responsable de la Conselleria "i de tots els seus treballadors inclòs el depredador sexual". "Qualsevol diria que la víctima ha estat vostè i no Maite", li ha etzibat, i ha denunciat que l'acusat es va mantenir "fins a finals de març amb tasques administratives en el mateix centre".





OLTRA: "NO ELS INTERESSA MAITE"





Oltra ha retret a l'oposició que "vénen amb la rèplica escrita" i "no escolten". "Vostès segueixen mentint, mentint i mentint, però per més que menteixin no es convertirà en veritat", ha manifestat.





A més, els ha replicat: "No poden venir aquí emparats en la immunitat a dir que sóc còmplice d'això. Ser còmplice d'un delicte d'abusos sexuals és un delicte. No els vaig a tolerar que calumniïn simplement perquè pensin que així és el joc polític, perquè no és així ".





Per això, li ha retret a Bastidas que "insinués" que ella podia tenir responsabilitat penal. "No tinc per què aguantar que vostès calumniïn i parlin de delictes gravíssims i que no vagin i posin la denúncia". "Posin-la si tan convençuts estan", ha instat. "El que passa és que saben que estan mentint, i anar a la justícia amb una faula és complicat", ha tancat.





La vicepresidenta ha insistit que ha dit "la veritat" i els ha preguntat: "Per què si no pensen vostès que la majoria d'actuacions es fan a l'agost?", Quan "es van adonar" del cas en la direcció política de la Conselleria.





També els ha retret que no els interessa la víctima: "Si els importés, haguessin preguntat en quina situació està avui". De fet, ha criticat que Gavarda no estigués present en la resposta a la contrarèplica: "Fixeu-vos si els interessa que m'he quedat sense interlocutora".