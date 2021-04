Intervinguts 47.000 productes falsificats en una important operació contra la ‘pirateria’ a Badalona

La Guàrdia Civil va desplegar dijous passat dia 15 un operatiu dirigit a la detecció i intervenció de gènere fraudulent en diferents magatzems i comerços majoristes del polígon industrial Sud de Badalona, amb el suport de la Guàrdia Urbana d’aquest municipi. Aquesta operació va donar com a resultat el decomís de productes falsificats o procedents de contraban i en alguns casos també d'articles que, a més d'haver estat importats il·legalment, incomplien la normativa d'etiquetatge i eren perillosos per a la seva manipulació per menors.





Redada - AJUNTAMENT DE BADALONA





Tenint en compte l’abast de l'operació, producte de la intel·ligència obtinguda per la Guàrdia Civil quant a la possibilitat que s'estigués intentant comercialitzar gran quantitat de gènere fraudulent de diferent naturalesa, el dispositiu policial va comptar amb la participació de totes les Patrulles Fiscals i de Fronteres (PAFIFs) desplegades a la província de Barcelona (Premià de Mar, Manresa, Mollet del Vallés i Gavà), a més del suport de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC) de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona i components de la Guàrdia Urbana de Badalona.





Material falsificat





Els agents especialitzats en la persecució de delictes relacionats amb la falsificació de marques i delictes o infraccions de contraban, van realitzar 13 inspeccions en establiments i magatzems, fonamentalment dedicats a la venda a l’engròs.





En tres d'aquests reconeixements es va detectar la presumpta comissió de delictes contra la propietat industrial, resultant investigats els responsables dels establiments, tres ciutadans de nacionalitat xinesa.





Va ser intervingut el següent material falsificat: 270 pijames, 55 penjolls i 480 moneders de la marca Gorjuss, 122 cinturons de la marca Harley Davidson, 122 bosses Disney, 760 polseres de la marca Tous, 160 bufandes Burberry i 26 màscares amb els escuts del F.C. Barcelona i del Real Madrid.





Tot el material intervingut va quedar a la disposició de jutjat en funcions de guàrdia de Badalona.

Gènere de contraban i joguines perilloses





En els altres deu establiments inspeccionats van ser detectades infraccions de contraban en no acreditar la legal importació dels productes intervinguts pels agents. També es van observar infraccions a la normativa d'etiquetatge.





Entre els productes decomissats per contraban hi havia joguines que, a més d'haver estat importats il·legalment, incomplien els requisits establerts per a la seva comercialització a la Unió Europea, a més de no disposar d'instruccions i etiquetatge en castellà i oferir un evident perill per contenir peces petites per a la seva manipulació per menors.





El material decomissat per aquests motius va ser el següent. 37.000 joguines Spinner, 2.230 arracades de bijuteria, 133 calculadores electròniques, 75 sets de joguines de pistoles policials, 1.718 pilotes de platja i 52 de futbol, 759 unitats de diferents tipus de joguines, 535 màscares tèxtils, 325 extensions de cabell, 800 pals selfie, 27 paelles, 170 coladors, 60 robots de cuina i altres 1.161 articles com ara clauers, tapets, spiners o bijuteria.





En el cas d'aquests productes van ser instruïdes deu actes per la presumpta comissió d'infraccions de contraban, així com també per la vulneració en la normativa d'etiquetatge i per la venda de joguines perilloses que van ser remeses a l'Administració de Duanes i Impostos Especials de Barcelona, a la disposició dels quals també es troba el material intervingut.