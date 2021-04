Adéu a la Superlliga: l'Atlètic i els equips italians també abandonen

L'Atlètic de Madrid va confirmar aquest dimecres que sortida formal de el projecte de la Superlliga de futbol, seguint el camí dels sis clubs anglesos, i al·ludint al fet que "ja no es donen les circumstàncies" que el van posar en marxa amb el seu vistiplau.





El president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo @ep





"El Consell d'Administració de l'Atlètic de Madrid, reunit aquest dimecres al matí, ha decidit comunicar formalment a la Superlliga i a la resta de clubs fundadors seva decisió de no formalitzar finalment la seva adhesió a el projecte", va assenyalar el club blanc-en un comunicat.





D'aquesta manera, el líder de Laliga Santander s'uneix a el Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal i Tottenham en la seva decisió de sortir-se de un projecte de què era un dels seus fundadors i a què va mostrar el seu suport el passat dilluns.





En aquest sentit, l'Atlètic va aclarir que "va prendre la decisió sumar-se a aquest projecte atenent a unes circumstàncies que a dia d'avui ja no es donen". "Per al club és essencial la concòrdia entre tots els col·lectius que integren la família blanca i vermella, especialment els nostres aficionats", ha afegit.





"La plantilla del primer equip i el seu entrenador han mostrat la seva satisfacció per la decisió de club, a l'entendre que els mèrits esportius han de prevaler per sobre de qualsevol altre criteri", va sentenciar el club madrileny.





Minuts després, l'Inter, un dels tres fundadors italians al costat de la Juventus i a el Milan, també va anunciar la seva marxa. "El FC Internazionale confirma que el club ja no forma part de el projecte de la Superlliga", va remarcar.





"Sempre estem compromesos a brindar als aficionats la millor experiència futbolística, i la innovació i la inclusió han estat part del nostre ADN des de la nostra fundació. El nostre compromís amb totes les parts interessades per millorar la indústria de el futbol mai canviarà", va afegir.





El club 'neroazzurro' creu que "el futbol, com qualsevol sector d'activitat, ha de tenir interès a millorar constantment les seves competicions, per seguir entusiasmant als aficionats de totes les edats a tot el món, en un marc de sostenibilitat financera".





"Amb aquesta visió, continuarem treballant juntament amb les institucions i totes les parts

interessades per al futur de l'esport que tots estimem ", va concloure l'actual líder de la Sèrie A,

a què va acompanyar el seu gran rival i veí.





LA JUVE REMARCA "LA SOLIDESA ESPORTIVA, COMERCIAL I LEGAL"





L'AC Milan també va apostar per escoltar les queixes dels aficionats i per baixar-se d'un tren de la Superlliga que té complicat arrencar. "Les veus i les preocupacions dels aficionats de tot el món s'han expressat clarament sobre la Superlliga, i l'AC Milan ha de ser sensible a aquesta veu dels amants d'aquest meravellós esport", va explicar el club 'rossonero'.





L'heptacampió d'Europa va acceptar la invitació per participar en el projecte amb la "genuïna intenció d'oferir la millor competició europea possible" als fans. Per aquest motiu, davant d'una gran reacció negativa, hagin canviat d'opinió.





Això sí, advoquen per un canvi en el futbol europeu. "El canvi no sempre és fàcil, però l'evolució és necessària per al progrés, i les estructures de el futbol europeu han evolucionat i canviat al llarg de les dècades", va explicar l'històric club italià. "Seguirem treballant dur per oferir un model de futbol sostenible", ha augurat.





Finalment, el Juventus, impulsora de el projecte, va anunciar la seva no continuïtat després d'una jornada on el seu president, Andrea Agnelli, havia avisat que seguiria malgrat l'adéu dels anglesos, per després reconèixer que era impossible amb només la meitat.





La 'Vecchia Signora' va fer referència a el "debat públic" que s'havia generat després de l'anunci de dilluns i ha destacat que estava "a la diana de les sol·licituds i les intencions expressades per alguns clubs de retirar d'aquest projecte, tot i no haver-se completat els tràmits previstos per l'acord entre ells ".





El conjunt torinès ha reiterat el seu convenciment "sobre la solidesa de el projecte esportiu, comercial i legal" de la Superlliga, però no va amagar que en les actuals condicions "hi ha poques possibilitats que el projecte es completi en la forma concebuda originalment", encara que "manté el seu compromís de buscar la creació de valor a llarg termini per a la companyia i per a tota la indústria de el futbol ". Ja només falten per expressar-se el Reial Madrid i el FC Barcelona.