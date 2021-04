La defensa de l'assassí d'una nena a Vilanova diu que "no va tenir intenció de matar"

@EP





La defensa de l'autor confés del crim de l'assassinat d'una nena a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha insistit aquest dimecres a negar que l'home va violar la menor, i ha mantingut que no ho va premeditar: "No va tenir mai la intenció de matar ningú, ho va fer perquè tenia les facultats alterades".





Després d'exposar l'informe final, l'advocada de l'acusat ha remarcat al jurat que "la mort no necessàriament es causa volent", i ha sostingut que el crim no va ser un assassinat sinó un homicidi.





Ha repetit que l'acusat va entrar a casa seva, "es va tancar al lavabo per esnifar cocaïna i va sentir sorolls, i com que estava eufòric, no va pensar en cap altra cosa que anar a la cuina, agafar dos ganivets i recórrer tota la casa, i malauradament, va acabar asfixiant la nena", que segons ell havia entrat al pis voluntàriament.





També s'ha referit a l'hematoma que l'autòpsia va detectar a la part genital: "Un cop amb el cantell d'una taula pot produir aquesta lesió. És un simple hematoma. Aquesta lesió a la que donen tantíssima importància tan sols és un cop en una situació en la qual es barallaven i es van produir moltíssims cops. Això no vol dir que hi hagi cap agressió sexual", ha assegurat l'advocada.





A més, ha assenyalat, referint-se als metges forenses que van fer l'autòpsia, que "no hi ha esquinç anal, vaginal i que l'himen està construït, i que les calces van estar posades tota l'estona", per la qual cosa ha reiterat que no es pot acreditar la intencionalitat sexual de l'acusat.





Finalment, ha afirmat que aquell dia la nena no havia de ser a casa dels avis i que hi era "de manera excepcional", motiu pel qual l'acusat no podia haver premeditat el crim, i ha remarcat la declaració d'una doctora que va participar en les tasques de recerca de la nena en la qual va assegurar que el seu germà va insinuar que la menor potser s'hauria amagat.