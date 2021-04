El PSOE denuncia Vox als tribunals per un delicte d'odi després del polèmic cartell

El PSOE ha presentat aquest dimecres una denúncia contra Vox davant els tribunals en considerar que estan incorrent en delictes d'odi i discriminació per l'origen, així com contra la llei electoral, amb la seva campanya 'Protegeix Madrid', en què assenyalen als menors estrangers no acompanyats a través dels polèmics cartells electorals a l'estació de Renfe de la Porta del Sol però també des de la seva pàgina web, les seves xarxes socials i les seves declaracions públiques contra aquest col·lectiu.





Cartell electoral de Vox (EP)





"Els seus representants, la seva campanya electoral, la seva pàgina web i, el seu perfil públic i oficial de Twitter, en el seu conjunt i per separat pot ser considerada com a constitutius d'un delicte d'odi i discriminació", assegura el PSOE a la seva denúncia, a la que ha tingut accés Europa Press, en què aporten com a proves fotos dels cartells i també fragments del seu programa o de missatges a les seves xarxes socials.





Segons els socialistes, aquesta campanya implica "accions catalitzadores de missatges i conductes que poden fomentar, promoure o incitar de manera directa o indirecta l'odi, hostilitat, discriminació o, fins i tot la violència contra aquells als quals es refereixen, lesionant per això la dignitat d'aquests, i col·locant-los en la diana de la societat fent-los responsables d'inseguretat ciutadana i malbaratament en contraposició als ciutadans espanyols".





"Estem davant delictes d'odi i discriminació per l'origen, enfront d'un col·lectiu vulnerable i desemparat, menors estrangers, i la seva religió, fent esment implícitament també al seu credo", resumeixen la formació que lidera el president de Govern, Pedro Sánchez.





LA FISCALIA JA INVESTIGA SI HI HA ODI ELS CARTELLS

Els cartells de Vox a l'estació de la Porta de Sol ja estan sent objecte d'una investigació oberta d'ofici per la Fiscalia de Madrid. A més els ministeris d'Igualtat i Drets Socials han posat en coneixement de la Fiscalia General de l'Estat el que consideren una "criminalització absoluta" i un "atac racista" contra els menors estrangers no acompanyats.





Tot això, després que la vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, telefonés personalment aquest dimarts a la fiscal general de l'Estat, Dolors Delgado, després que transcendís la polèmica, per traslladar-li la preocupació de l'executiu sobre aquest assumpte, segons informen fonts governamentals .





Segons aquestes fonts, el Govern confia que la Junta Electoral Provincial retiri com més aviat aquesta publicitat electoral de Vox, tot i que reconeixen que últimament aquest òrgan s'ha "gronxat". En tot cas, la Junta Electoral no pot actuar d'ofici, sinó en base a les sol·licituds que rep.





El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha anunciat aquest dimarts que s'anava a ocupar de tractar de retirar el cartell, si era possible. Posteriorment Renfe va assegurar en un comunicat que els traurà quant tingui el vistiplau de la Junta Electoral Provincial.





De moment, la candidatura d'Unides Podem a les eleccions a l'Assemblea de Madrid ja ha registrat aquest dimecres una reclamació davant la Junta Electoral Provincial de Madrid perquè retirin immediatament els cartells.





D'altra banda, en la seva denúncia davant els tribunals, el PSOE acusa Vox de difondre "missatges dirigits a provocar, com a mínim, l'odi i la discriminació en relació amb els menors estrangers no acompanyats relacionant-los i fent-los responsables de la inseguretat ciutadana i amb una despesa de diners públics, a la seva manera de veure, en contra dels interessos dels "espanyols" en contraposició als estrangers ".





A més, asseguren que Vox "està basant el seu argument en dades maliciosament tergiversats per buscar un impacte que fomenti l'odi davant d'un col·lectiu vulnerable". En concret, els cartells inclouen missatges com 'Un MENA, 4.700 euros al mes. La teva àvia, 426 euros de pensió / mes ', al costat del logo de Vox i el seu lema de campanya' Protegeix Madrid '. En el mateix cartell es veu la imatge de dues persones, una dona d'avançada edat i, en un altre, un home encaputxat i emmascarat amb pell fosca.





"El missatge no només fa una comparació en un clar intent de fomentar l'odi per la comparació, sinó que va més enllà, vinculant als menors estrangers, amb la inseguretat, i, amb la delinqüència", afirmen els socialistes.





A més, assenyalen que els cartells de Vox a l'estació de Sol formen part d'una campanya que estan també difonent a través de la seva pàgina web, el seu programa electoral i les seves xarxes socials.

I afegeixen que "l'impacte ha estat massiu i ha creat un corrent d'opinió diversa, a favor i en contra, reforçant per tant l'argument i les posicions d'odi i entrant la seva" agenda de l'odi ", com" missatge electoral "a les tertúlies i debats ". "Per tant, el dany sembla irreparable per la seva gran projecció", avisen.





Per tot això, sostenen que es podrien estar cometent delictes penats i previstos en el Codi penal, com són promoure o incitar directament o indirectament a l'odi, hostilitat, discriminació o violència contra un grup.





"Encara que la llibertat ideològica i la llibertat d'expressió protegeixen la lliure expressió de les idees, fins i tot rebutjables i molestes per a algunes persones, en cap cas tals llibertats poden donar cobertura al menyspreu i l'insult contra persones o grups, o la generació de sentiments de hostilitat contra ells, constituint per això, delictes d'odi ", argumenten.





A més, el PSOE s'aprecia en la campanya de Vox un delicte electoral que preveu l'article 144 de la LOREG, per infringir les normes legals en matèria de cartells electorals i espais reservats dels mateixos, així com les normes relatives a les reunions i altres actes públics de propaganda electoral.